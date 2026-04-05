Díaz destaca: Arbeloa descarga su ira contra el trío del Real Madrid... y el castigo es inmediato

El entrenador español Álvaro Arbeloa tomó una decisión decisiva en las oficinas del Real Madrid antes del esperado enfrentamiento contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras mostrar su descontento con el rendimiento de algunos de sus jugadores durante el último partido del equipo en la Liga española contra el Real Mallorca, que el Real Madrid perdió por 1-2.

Según informan los medios españoles, Arbeloa ha decidido excluir a tres jugadores de la alineación titular y relegarlos al banquillo para el partido del martes, tras considerar que no rindieron al nivel esperado en el último encuentro.

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El entrenador merengue tiene intención de confiar en una alineación formada por Lunin, Trent, Hojlund, Rüdiger, Carreras, Chouameni, Güler, Valverde, Thiago, Vinícius y Mbappé, mientras que el trío formado por Eduardo Camavinga, Manuel Ángel y Brahim Díaz se sentará en el banquillo, en una medida que se ha calificado dentro del club como un castigo técnico directo destinado a enviar un mensaje claro a los jugadores sobre el compromiso y la disciplina.

Arbeloa es consciente de que el partido en el Santiago Bernabéu será una verdadera prueba de la capacidad del equipo para competir a nivel europeo, especialmente tras el bajón de rendimiento de las últimas semanas.

El entrenador español busca recuperar la disciplina táctica y construir un equipo más cohesionado en las fases decisivas de la temporada, a pesar de la falta de tiempo y la multitud de retos.

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En el vestuario, los jugadores son conscientes de la magnitud de la responsabilidad, ya que fuentes cercanas al club indican que la autocrítica está muy presente y que todos saben que, si continúa el rendimiento irregular, las posibilidades de conquistar los grandes títulos serán casi imposibles.

Y en caso de que el Real Madrid no consiga ninguno de los dos grandes títulos, la Liga o la Champions, la directiva del club se prepara para tomar decisiones drásticas que incluyen la salida de algunas figuras destacadas y el fichaje de nuevas estrellas, en el marco de un plan para reconstruir el equipo.

Por su parte, Arbeloa sabe que su futuro está ligado a los resultados de las próximas semanas, y que solo la conquista de títulos le garantizará mantenerse al frente del cuerpo técnico del primer equipo, en un momento en el que busca consolidarse como un entrenador de élite en el continente europeo.