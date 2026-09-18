El jugador Hamza Abdelkarim renovó esta semana su contrato con el FC Barcelona, mejorando sus condiciones económicas y elevando el valor de su cláusula de rescisión hasta los 150 millones de euros.

El máximo goleador del Barcelona en la pretemporada conserva su ficha con el filial, pese a su plena integración en la dinámica del primer equipo, con el que se entrena a diario en la ciudad deportiva.

Según informó el diario español "Sport", el caso del jugador es único, pues es el único futbolista de la plantilla del primer equipo que abandona las instalaciones del club catalán a pie.

Mientras el resto de los jugadores llegan y se marchan en sus propios coches, el futbolista egipcio sale caminando por la puerta más cercana al campo de entrenamiento "Tito Vilanova" y cruza la calle en dirección a su lugar de residencia, uno de los pisos que el club ofrece a sus jugadores jóvenes, habitualmente cuando alcanzan la mayoría de edad y finalizan su etapa de estancia en "La Masia".

Hamza Abdelkarim vive en Sant Joan Despí, donde suele aparecer en fotos con algunos aficionados que rondan las inmediaciones de las instalaciones del Barcelona en busca de un encuentro con sus estrellas, y no rechaza la petición de ninguno de ellos.

En consecuencia, la nueva vida de Hamza Abdelkarim, lejos de los viajes con el equipo, no le exige realizar grandes desplazamientos.



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