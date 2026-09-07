Un informe periodístico español aseguró este lunes que el delantero francés Karim Benzema está atrapado en Arabia Saudí, pues, a pesar de haber rescindido su contrato de mutuo acuerdo con el Al Hilal apenas siete meses después de su llegada, su salida no significa que tenga plena libertad para elegir su próximo destino.

Según el diario español "Marca", el pasado mercado de fichajes de verano vio cómo resultaba imposible el regreso del jugador a su club de origen, el Olympique de Lyon, donde se formó, ya que el problema radica en que el delantero tiene un contrato que lo vincula con la Liga Profesional Roshn hasta el año 2030.

Mathieu Louis-Jean, director deportivo del Lyon, declaró: "Es cierto que hubo contacto con Benzema a través de un intermediario este verano, pero resultaba imposible porque su situación contractual lo impedía. Karim es un jugador excepcional y buscábamos un delantero, pero no pudimos concretar nada".

Las raíces de la crisis se remontan a la planificación deportiva del Al Hilal, ya que el club saudí reforzó con fuerza sus filas e invirtió más de 200 millones para potenciar su plantilla.

Los grandes fichajes del equipo incluyeron a jugadores como Martinelli, Somerville y Watkins, que se sumaron a una lista de profesionales extranjeros en la que ya figuraban Yassine Bono, Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves y otros.

Esta situación llevó a que la directiva del Al Hilal informara a Benzema de que no sería inscrito en la competición local, lo que significaba limitar su participación únicamente a la Liga de Campeones de Asia.

Estos datos aceleraron la consecución de un acuerdo para poner fin a su etapa en el club, y ello a pesar de que el propio Benzema había afirmado el 21 de agosto que permanecería en las filas del Al Hilal.

Seis meses después de su fichaje, Benzema abandonó las filas del equipo dirigido por el técnico Simone Inzaghi antes del cierre del mercado de fichajes. Antes de rescindir su contrato, el delantero recibió el interés del Al Shabab y también se barajó la posibilidad de su regreso al Al Ittihad.

El futuro del jugador está rodeado de incertidumbre en estos momentos, ya que su porvenir sigue ligado a Arabia Saudí a pesar de encontrarse sin equipo.

El Lyon se perfila como el destino preferido del jugador, aunque su situación contractual actual dificulta su regreso al viejo continente europeo.

Los próximos días determinarán si podrá resolver su situación actual, fichar por otro club saudí o tomar la decisión de que ha llegado el momento de colgar las botas y poner fin a su legendaria carrera.



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