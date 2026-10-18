La afición del estadio Santiago Bernabéu estuvo coreando contra Negreira, el Barcelona y Tebas durante cerca de 5 minutos, hasta que llegó la primera jugada polémica, de la que finalmente el Real Madrid salió beneficiado en su enfrentamiento ante el Sevilla.

El diario Sport catalán señaló que el árbitro Mateo Busquets Ferrer pasó por alto una clara tarjeta roja a Arda Güler, después de que agrediera a Peque, en una acción en la que el balón no estaba en juego entre ambos.

Esta jugada habría privado al centrocampista turco de participar en el Clásico, pero finalmente se libró de cualquier sanción.

Sport añadió: "La jugada es clara, pese a que ninguna cámara mostró de cerca a los jugadores mientras forcejeaban. Güler y Peque corrían hacia la portería del Sevilla, mientras el balón estaba muy lejos de ellos, y ambos empezaron a tocarse el uno al otro, hasta que el jugador turco lanzó un codazo a la zona situada entre el cuello y la cara".

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El jugador del Sevilla cayó al césped con fuertes dolores, pero el árbitro no sancionó la acción.

Busquets Ferrer se encontraba relativamente lejos del lugar del incidente, dado que el balón estaba en otra zona del campo. Sin embargo, pasados unos minutos, con el árbitro llevándose la mano a la oreja para escuchar lo que le transmitían, el VAR decidió no llamarlo al monitor de revisión.

Los jugadores que sí fueron sancionados fueron Félix y Dean Huijsen, después de encararse tras el codazo que propinó Güler.

El defensa del Real Madrid insistió en ayudar a Peque a levantarse, mientras Félix intervino para defender a su compañero.

Sport explicó: "Güler es quien dio el codazo, pero la sanción recayó en otros jugadores".

Y añadió: "Lo que aumentó la polémica es que Güler fue el autor del primer gol del partido. Un gol que seguirá rodeado de interrogantes, porque el jugador turco no debería haber seguido sobre el césped después de su acción peligrosa en el minuto 24".