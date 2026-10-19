Un diario catalán acusó al Real Madrid de intensificar sus presiones sobre el estamento arbitral español antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona, el próximo domingo, en el estadio Camp Nou, al considerar que las reiteradas quejas del club blanco durante la semana han contribuido a crear un ambiente cargado de tensión de cara al Clásico, en medio de la lucha por el liderato de LaLiga y una diferencia de seis puntos entre ambos equipos.

El diario español "Mundo Deportivo" afirmó que el Real Madrid ha utilizado su canal de televisión oficial y las declaraciones de sus directivos, junto a sus críticas dirigidas a Javier Tebas, presidente de LaLiga, para aumentar la presión antes del esperado enfrentamiento, al considerar que el club busca generar un ambiente tenso que podría influir en las reacciones ante las decisiones arbitrales durante el partido.

Añadió que la tensión se ha incrementado tras la polémica que acompañó al enfrentamiento entre el Real Madrid y el Sevilla, después de que la jugada del turco Arda Güler, que no tuvo intervención del videoarbitraje, generara críticas e interrogantes sobre las decisiones arbitrales, en un momento en el que el club blanco considera que ha sido perjudicado por decisiones injustas durante el último periodo.

Alberola Rojas, el más cercano a dirigir el Clásico

En cuanto a la identidad del árbitro del partido, el diario catalán aclaró que la Federación Española aún no ha anunciado oficialmente la designación, pero Alberola Rojas se ha convertido en el principal candidato para dirigir el Clásico, después de que Hernández Hernández fuera visto como el candidato más firme en un principio. Tampoco se ha definido todavía el nombre del árbitro del videoarbitraje "VAR".

El diario considera que el árbitro que se encargue de dirigir el enfrentamiento afrontará una gran presión, en medio de la creciente polémica arbitral de las últimas semanas, especialmente tras el derbi de Madrid, que registró protestas de la afición del Real Madrid por jugadas que consideraron que debían suponer la expulsión de jugadores del Atlético de Madrid.

El diario abordó las protestas de la afición del club blanco respecto a intervenciones relacionadas con Kang-in Lee y Valverde, así como la jugada de Romero y Bellingham, al considerar que estos episodios han contribuido a aumentar la intensidad del debate sobre la actuación de los árbitros antes del esperado partido.

También señaló la sanción al brasileño Vinícius Júnior, que se perderá el Clásico tras el castigo derivado de su expulsión en el enfrentamiento ante el Villarreal, a raíz del incidente del tirón de pelo a Saliba, jugador del equipo rival, según lo que recogió el informe.

La Champions League eleva la temperatura del ambiente

El diario aseguró que la tensión no se limitará a las declaraciones y la polémica arbitral, ya que los días previos al Clásico incluyen enfrentamientos importantes en la Champions League, donde el Barcelona visita al Paris Saint-Germain, mientras que el Real Madrid recibe al Leipzig.

Añadió que el panorama se aclarará aún más tras la conclusión de ambos enfrentamientos europeos, cuando se conozca el estado de los jugadores y su grado de disponibilidad para participar en el Clásico, y previó que la intensidad del debate sobre el arbitraje aumentará en cuanto se anuncie oficialmente el equipo arbitral del partido.

El diario previó que el canal oficial del Real Madrid "RMTV" hará seguimiento de la designación del árbitro y la analizará mediante los vídeos que acostumbra a publicar para debatir las decisiones arbitrales polémicas, algo que podría añadir más tensión al ambiente en torno al partido.

El diario concluyó su informe señalando que los próximos días serán de gran sensibilidad antes de que el enfrentamiento se traslade al terreno de juego, en medio de la lucha deportiva por los puntos y la creciente polémica sobre el arbitraje, y afirmó que únicamente el resultado del Clásico determinará en gran medida la dirección de las reacciones tras el pitido final.