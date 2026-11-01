El diario catalán "Mundo Deportivo" lanzó un duro ataque contra el Real Madrid tras su victoria sobre el Racing de Santander (3-0), acusando al conjunto blanco de beneficiarse de decisiones arbitrales polémicas, después de que el árbitro Munuera Montero señalara un penalti a favor de Kylian Mbappé, que el periódico calificó de injusto, considerando que allanó el camino a los hombres de José Mourinho para resolver el enfrentamiento.

El diario eligió un titular mordaz para su cobertura del partido, en el que decía: "El Real Madrid, conocido por sus trucos y sus fichajes sospechosos, ganó al Racing con la ayuda del árbitro", en referencia a su desacuerdo con el penalti que se señaló unos 10 minutos después del inicio del encuentro, tras un contacto entre Mbappé y Mateo Prati dentro del área.

"Mundo Deportivo" consideró que el árbitro fue el único que vio una falta que mereciera la señalización de un penalti, apuntando con ironía que la caída del delantero francés dentro del área, después de que Prati pusiera su brazo frente a él, fue suficiente para que sonara el silbato de Munuera Montero, antes de que Mbappé convirtiera el penalti en un gol que dio ventaja al Real Madrid.

El periódico añadió que el primer gol dio al conjunto blanco un fuerte impulso para dominar el partido, pese a la resistencia que mostró el Racing al principio, considerando que la decisión del árbitro fue el punto de inflexión que ayudó al Real Madrid a lograr su sexta victoria consecutiva en LaLiga y la Liga de Campeones de Europa.

El diario no pasó por alto señalar la superioridad ofensiva del Real Madrid tras el gol de Mbappé, pues elogió el entendimiento entre Arda Güler y Jude Bellingham, que se tradujo en el segundo gol, después de que el jugador turco cediera el balón a su compañero inglés, quien superó al portero Aguirrezabala y alojó el balón en la portería vacía.

Asimismo, "Mundo Deportivo" vinculó el tercer gol con la lesión de Álvaro Mantilla, que dejó al Racing en una situación difícil, antes de que Yan Diomande lanzara un disparo magnífico desde el borde del área, que se alojó en la escuadra de la portería, para ampliar la ventaja del conjunto blanco a tres goles antes del final de la primera parte.

En su lectura de la segunda parte, el diario señaló el intento del Racing de volver a meterse en el partido y presionar al Real Madrid, aunque no logró cambiar el resultado, mientras que Mbappé estuvo cerca de añadir otro gol después de que uno de sus disparos chocara con el poste y un segundo intento se marchara por encima del larguero.

El periódico también abordó la jugada de la mano de Tchouaméni dentro del área, después de que el árbitro señalara un penalti en un primer momento, antes de rectificar su decisión tras la revisión del videoarbitraje "VAR", explicando que el balón rebotó del pie del jugador francés a su mano, lo que llevó al árbitro a anular la falta.

Asimismo, apuntó la anulación de un cuarto gol de Bellingham por fuera de juego, considerando que el partido ya estaba decidido, y que el Real Madrid aprovechó lo que describió como las "escasas opciones" a las que se enfrentó el Racing desde el principio, para salir con los tres puntos, pese a la polémica que rodeó la decisión arbitral con la que se abrió el marcador.

Quiero el titular del diario catalán: El Real Madrid ganó. El Real Madrid, conocido por sus trucos y sus fichajes sospechosos, ganó al Racing con la ayuda del árbitro.