«Diaby es mejor y no lo queremos»: la afición del Al-Ittihad saudí sorprende a Salah

El nombre del egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, no recibió la bienvenida esperada por parte de la afición del Al-Ittihad saudí, después de que el jugador fuera vinculado con un posible traspaso al "Decano" durante el presente periodo de fichajes veraniego, tras su salida oficial del club inglés.

Durante los últimos días, varios informes apuntaron a la posibilidad de que Salah fichara por el Al-Ittihad o viviera una nueva experiencia fuera de Europa, pero la reacción de la afición del "Decano" fue distinta, ya que un amplio sector de ella rechazó la idea de contratar al capitán de la selección de Egipto.

Diaby se impone en las cuentas de la afición

A través de la plataforma "X", un gran número de aficionados del Al-Ittihad consideró que Moussa Diaby representa la mejor opción para el equipo en estos momentos, subrayando que el extremo francés todavía tiene muchos años por delante al más alto nivel y que encaja mejor con el estilo de juego del equipo.

La afición estimó que sustituir a Diaby por Mohamed Salah no aportaría el beneficio esperado, sobre todo porque el equipo necesita mantener a los elementos más jóvenes, capaces de aportar durante varias temporadas venideras.

El factor de la edad, muy presente

El rechazo no se limitó a la comparación con Diaby, sino que se extendió a hablar de la edad de Salah, ya que muchos aficionados consideran que la estrella egipcia ha alcanzado una etapa avanzada de su carrera, y que invertir en él no sería rentable en comparación con fichar a jugadores más jóvenes y con mayor capacidad de rendir en el futuro.

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Por otro lado, todavía hay una parte de la afición que valora el enorme nivel técnico que posee Salah, pero que considera que las prioridades del Al-Ittihad en estos momentos son distintas, y que el equipo necesita refuerzos en otras posiciones o fichar elementos que se ajusten al proyecto del club a largo plazo.

Pese al estado de controversia, no ha surgido ningún indicio oficial que confirme la existencia de negociaciones entre el Al-Ittihad y Mohamed Salah, por lo que todo lo dicho permanece en el terreno de las especulaciones, mientras que la afición parece haber tomado su decisión pronto al rechazar el fichaje, prefiriendo la continuidad de Moussa Diaby a cualquier cambio en esa posición.