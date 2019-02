Di María: "Me dolió mucho no estar en la Selección argentina"

El jugador de PSG se refirió a su ausencia de las últimas convocatorias y a la posibilidad de volver a ser citado para los amistosos de marzo.

Días después de que empezara a sonar con fuerza el regreso de algunos nombres históricos a la Selección argentina, uno de ellos, Ángel Di María, se refirió a su ausencia de los últimos amistosos de la Albiceleste y contó que habló con Lionel Scaloni, aunque no confirmó su vuelta al equipo naiconal.

"Estas tres convocatorias a las que no fue las sentí muchísimo. Vi los partidos y me dolió mucho no estar", contó el zurdo de PSG, en declaraciones a ESPN Redes, y continuó: "Mi mujer me decía que se notaba que, mientras jugaban, estaba nervioso. Son cosas que sólo el que vistió esa camiseta puede saber cómo se viven".

Tras su ausencia en las primeras citaciones de Scaloni, el Fideo podría regresar para los amistosos de la fecha FIFA de marzo frente a Marruecos y Venezuela. "Tuve la posibilidad de hablar con Scaloni pero todavía no hay nada cierto", señaló Di María, y en la misma línea manifestó: "Yo sigo haciendo mi trabajo para poder estar ahí que es muy importante para todo jugador. Estar en la Selección es lo máximo, siempre di la vida por estar ahí y cada vez que voy siento lo mismo que sentí la primera vez que me puse esa camiseta".

"Vi todos los partidos y se ve que hay un muy buen trabajo de Scaloni y el cuerpo técnico. Se ve que hay jugadores de mucha calidad. Yo trato de pensar en mi y hacer lo mejor para estar ahí y dar lo máximo para ser titular", concluyó.