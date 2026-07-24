Di María: el Mundial de Argentina terminó ante Inglaterra, y esto es lo que deseo de Messi

Tras la derrota de Rosario Central ante Belgrano por 2-1 en el debut del Torneo Clausura, la estrella argentina Ángel Di María habló sobre el futuro de la selección de la "Albiceleste", después de haber quedado subcampeona en el Mundial 2026.

Di María, en declaraciones recogidas por el diario argentino "tyc sports", expresó su deseo de que el entrenador Lionel Scaloni y la estrella Lionel Messi continúen con la selección, señalando que el Mundial, para él, terminó con la victoria sobre Inglaterra por 2-1 en semifinales.

Di María dijo: "Ganarle a Inglaterra fue una gran alegría para toda Argentina, eso quedó claro y me hizo muy feliz. Estoy agradecido con todos en la delegación argentina para siempre".

Sobre su trayectoria en el torneo, agregó: "Sufrí en cada partido, pero los jugadores encontraron la fuerza dentro de sí mismos y eso los llevó a las victorias. A veces ganas las finales y a veces la suerte no te acompaña, pero ellos dejaron el nombre de la selección en lo más alto".

Continuó diciendo que lo que hizo el equipo merece más que un simple aplauso, y explicó: "Lo que lograron y la victoria sobre Inglaterra fueron la coronación de su recorrido. Para mí, el Mundial terminó aquí, le dieron al país una alegría indescriptible".

También deseó que Messi continúe con la selección mientras él quiera, y dijo: "Creo que tiene muchos años de juego y éxitos por delante. A los treinta y nueve años demostró que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia, y sus capacidades no tienen límites".

Y sobre el entrenador, concluyó diciendo: "Es de la familia Scaloni (una de las familias más tradicionales del país), espero que continúe por el bien de todos, porque hay una buena generación de jóvenes que busca la gloria. Él sabrá lo que quiere, pero yo espero que se quede".