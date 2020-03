Deyver Vega: "Siento que le puedo aportar mucho a la Selección con todo lo que he aprendido"

Primera División de Costa Rica: El lateral, quien milita en el fútbol de noruega, dice que espera un llamado de Rónald González para la Sele.

Deyver Vega es uno de los tantos futbolistas costarricenses que militan en el exterior y esperan ser convocados por Rónald González para la Selección Nacional . El jugador de 27 años milita en el Vålerenga Fotball de Noruega y dice que ha hecho méritos para ganarse un llamado del entrenador actual de la Sele.

“Yo ya estuve en convocatoria cuando él (Rónald González) llegó como interino el año anterior, pero lastimosamente por una lesión no pude viajar. Luego vino lo de Matosas, y ahí estuve contemplado pero nada más. Los últimos 10 partidos del campeonato pasado los jugué y ahora estoy muy contento porque pude hacer toda la pretemporada y me siento muy bien. Yo siento que le puedo aportar mucho a la Selección con todo lo que he aprendido”, dijo Vega en una charla con radio Columbia.

Y agregó: “El profe (Rónald González) estuvo por acá en Noruega y conversamos muchísimo. Vio el entrenamiento, le gustó mucho, y conversamos de lo que él quiere para la Selección e incluso para mi. Tengo que trabajar algunas cosas puntuales y seguir con la misma alegría para jugar y poder llegar a la Selección”.

Por último, Vega dijo que está muy contento en Noruega y que le gustaría quedarse mucho tiempo en Europa. “Me gustaría quedarme viviendo en Europa. Es muy lindo y me gustaría quedarme viviendo siempre relacionado con el fútbol y acá es la mejor vitrina para todo eso. Igual el fútbol y la vida es muy cambiante, hay que esperar, depende de cómo le vaya a uno en el fútbol, pero no escondo que sí me gustaría quedarme acá en Europa”, indicó.