Valentijn Driessen y Mike Verweij tienen muy poca confianza en Dévy Rigaux como director técnico del Feyenoord, según se desprende del podcast Kick-off de De Telegraaf. El primer periodo de fichajes no puede calificarse en absoluto como un éxito, según ambos periodistas.

«Si veo esa mesa redonda de Rigaux con varios periodistas, de verdad me echo a temblar», comienza Verweij, que traza la comparación con un antiguo director deportivo del Ajax. «Espero que este no se convierta en el nuevo Sven Mislintat».

«Dice: “Ningún club puede hablar con Hadj Moussa, porque tiene contrato en vigor”. Bueno, eso es muy ingenuo, porque eso pasa en todas partes», continúa Verweij. «Tampoco se habrían ofrecido 30 millones por Read; Rigaux se escuda en la “oferta oficial” de 26 millones. Pero en el contacto telefónico, la Roma indicó directamente que quería acercarse a esos 30 millones».

«Otra comparación con Mislintat es que ficha jugadores de la 2. Bundesliga. Y otra coincidencia más: en los medios se percibe que todo el mundo está por las nubes con Rigaux, como si hubiera entrado un milagro mundial. Eso también pasó con Mislintat».

«¡Fue de verdad una mesa redonda escandalosa! Cómo habló de Dennis te Kloese...», interviene Driessen. «No lo dijo directamente, pero sí fue soltando todo tipo de cosas sobre la etapa de Te Kloese. Demasiados jugadores, demasiada masa salarial, demasiadas amortizaciones... ¿No sabía dónde se metía?»

«Bueno, tengo mucha curiosidad por ver si con esa “forma completamente distinta”, según él, va a lograr los mismos resultados que Dennis te Kloese», protesta Driessen. «Puedes entrar en la Liga de Campeones con este equipo, pero acabas sin opciones en el último puesto. ¿Y cuál es entonces el valor de Read, Hadj Moussa y Zechiël?»

Verweij aporta después una cuarta comparación entre Rigaux y Mislintat. «¡Todo el mundo cae en sus palabras melosas! Tjark Ernst, material para la Mannschaft... ¡Cada balón diagonal acaba en gol en contra!»