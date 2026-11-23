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Almugera Kabar tuvo un debut de pesadilla con el primer equipo del Borussia Dortmund y estuvo varias veces a punto de marcharse. En verano, el BVB cedió al jugador de 20 años al NEC Nijmegen, donde las cosas le van desastrosamente.

Almugera Kabar ha disputado hasta ahora 28 partidos oficiales a nivel profesional. Pero algo parece torcerse cada vez que intenta encarrilar su carrera en el fútbol sénior.

El jugador de 20 años, que en 2023 se proclamó campeón del mundo y de Europa con la selección alemana sub-17, ya ha vivido varios episodios desafortunados. Todo empezó a finales de octubre de 2024, cuando debutó en la Bundesliga con 18 años.

Aquel día, el lateral izquierdo entró en el minuto 68 de la derrota por 1-2 del Borussia Dortmund ante el FC Augsburgo. Tres minutos después vio una tarjeta amarilla y, en el noveno minuto del tiempo añadido, fue expulsado por doble amarilla en la última acción del partido.

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En enero siguiente, Kabar fue titular por primera vez con el BVB. Por entonces, la grave plaga de lesiones que sufría el equipo de Nuri Sahin había alcanzado proporciones grotescas. Kabar jugó en el lateral izquierdo de una defensa de cuatro en la que los centrales eran Yannik Lührs, habitualmente compañero suyo en el Dortmund sub-23, y Julian Ryerson. A los 19 minutos, el Leverkusen ya había marcado tres goles. Kabar estaba completamente desbordado.

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Almugera Kabar estuvo varias veces a punto de dejar el BVB

Después, ya con Niko Kovac como sucesor de Sahin, Kabar solo disputó 25 minutos con el primer equipo, repartidos entre dos apariciones como suplente. Aun así, el jugador nacido en Bremen, como le ocurrió en su día a Antonios Papadopoulos, despertó un gran interés en cada mercado de fichajes y estuvo varias veces a punto de marcharse.

Poco después del desastre ante el Leverkusen, por ejemplo, el AC Milan habría mostrado interés en él. El BVB reaccionó rápido y en febrero de 2025 le ofreció a Kabar su primer contrato profesional, por tres años. En verano, varios clubes de la Bundesliga, Italia, la segunda división inglesa y Escocia se habrían fijado en él. Una operación con el FC Brentford estuvo cerca de concretarse: se habló de una sorprendente cifra de 20 millones de euros por el traspaso.

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Sin embargo, según trascendió, Kabar solo habría recibido el visto bueno del Borussia si hubiera aceptado una cesión sin opción de compra. Que el club no prefiriera quedarse con el dinero, como hizo ese mismo verano con Soumalia Coulibaly y Youssoufa Moukoko, puede interpretarse como una muestra de lo mucho que valora a Kabar.

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¿Por qué se frustró el fichaje de Almugera Kabar por el HSV?

«No es una situación fácil para mí», reconoció en noviembre de hace un año, cuando solo había jugado con el segundo equipo del BVB. Poco después se presentó al reconocimiento médico del HSV. La cesión se frustró en el último momento porque se le detectó una leve lesión de rodilla y, al parecer, no habría estado en condiciones de jugar hasta mediados de marzo.

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En el último mercado de fichajes, el internacional sub-20 en cinco ocasiones, que llegó a Dortmund en 2019, consiguió por fin salir cedido por primera vez. El NEC Nijmegen, tercero en la Eredivisie neerlandesa y club revelación del campeonato, se hizo con Kabar por un año, al parecer sin opción de compra.

Pero, tras apenas unos meses en la provincia de Güeldres, en el este del país, hay que reconocer que el «valioso refuerzo» que el director técnico del Nijmegen, Carlos Aalbers, creyó ver en Kabar ha resultado ser todo lo contrario.

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Almugera Kabar y el Nijmegen están muy por debajo de las expectativas

Sin embargo, achacárselo exclusivamente a él sería injusto. El Nijmegen, que el año pasado entusiasmó con su fútbol ofensivo bajo las órdenes de Dick Schreuder, está firmando una temporada muy pobre. Solo suma tres victorias después de 13 jornadas y, con 14 puntos, ocupa la duodécima posición, a apenas cuatro puntos de la plaza de promoción por la permanencia.

A ello se sumaron problemas de lesiones, algunos considerables, sobre todo al comienzo de la temporada. Para Kabar, en principio, eso era positivo: hasta la sexta jornada ya había jugado cuatro partidos, dos de ellos como titular. El problema era que las cosas les iban bastante mal a él, a la defensa y a todo el equipo.

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El momento más amargo para Kabar, quizá incluso de toda su cesión al Nijmegen, llegó apenas unos días después de su floja actuación en la derrota por 0-3 ante el recién ascendido SC Cambuur, partido en el que disputó los 90 minutos. En su estreno en la Europa League, el Nijmegen visitó a la Juventus de Turín tras haber caído claramente ante el Bodö/Glimt en la fase de clasificación de la Champions League, por 1-3 y 0-3.

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«Fracasó por completo»: el desastre de Almugera Kabar ante la Juventus

Kabar fue titular, pero su actuación fue aún peor que la del resto del equipo, que cayó por 0-5. Al descanso, el marcador ya era de 0-3 y Kabar estuvo implicado en dos de los goles encajados. Sobre todo en el tercero, cuando cometió un penalti con una entrada a destiempo que propició el primer gol de Nick Woltemade con la Vecchia Signora.

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La revista de fútbol neerlandesa más antigua, Voetbal International, calificó a Kabar con un 3 sobre 10, de lejos la peor nota del NEC. El periódico regional De Gelderlander escribió: «Lo que Schreuder no puede seguir haciendo bajo ningún concepto es alinear a Almugera Kabar. El defensa lleva semanas siendo el eslabón más débil del NEC y todavía no está en absoluto a la altura del nivel exigido. Aun así, Schreuder sigue dándole un puesto de titular. Es incomprensible». De Telegraaf afirmó que Kabar había «fracasado por completo» ante la Juventus.

Pero Schreuder fue incluso más allá. El entrenador acabó criticando públicamente al jugador cedido: «¿Por qué sigo poniendo a Kabar? Porque no tengo otra opción», dijo, antes de añadir: «Lo está pasando muy mal. Todos lo vemos. El chico acaba de llegar y tiene que jugar. En defensa, sencillamente, todavía no tenemos la situación bajo control».

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Almugera Kabar no juega desde el desastre ante la Juventus

El comentarista Gertjan Verbeek, que entrenó en su día en Núremberg y Bochum, arremetió entonces contra Schreuder en ESPN. «Eso es devastador para este jugador. Solo tiene experiencia en tercera división y ahora lo lanzan al agua sin preparación», dijo el técnico de 64 años. «En el primer gol deja escapar a su rival y no recibe ningún apoyo. Eso tiene que ver con el sistema de Schreuder». El exfutbolista Kees Luijckx coincidió: «Puede que lo que dice Schreuder sea cierto, pero nunca debería decirse en voz alta. Si yo fuera jugador, no me apetecería ir a entrenar al día siguiente. En realidad, te dejan un poco a tu suerte».

Desde entonces, Schreuder ha dejado de contar con Kabar, al que, pese a ser zurdo, alineó en el lado derecho de una defensa de tres. En sus tres titularidades, el equipo encajó once goles. Solo le ha dado otra oportunidad como suplente: entró en el segundo minuto del tiempo añadido de un empate 1-1 contra el Levski Sofia en la Europa League. En liga, Kabar se ha quedado en el banquillo sin jugar en los últimos nueve partidos consecutivos.

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Por un lado, esto se debe al aumento de la competencia: Schreuder vuelve a disponer de muchas más opciones defensivas. Por otro, el club actuó de inmediato tras la actuación de Kabar en Turín. Solo once días después, invitó al exjugador del Leverkusen Mitchel Bakker, que estaba sin equipo tras rescindir su contrato con el Atalanta de Bérgamo, a entrenarse a prueba durante una concentración de seis días en España.

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¿Pondrá fin el BVB antes de tiempo a la cesión de Almugera Kabar?

A principios de octubre, el jugador de 26 años, que puede ocupar las posiciones de Kabar y también jugar en el centro del campo por la izquierda, firmó un contrato hasta final de temporada. En sus cuatro partidos hasta ahora, Bakker ya ha disputado algo más de la mitad de los minutos acumulados por Kabar. En su primera titularidad, una victoria por 3-2 en Utrecht que supuso el primer triunfo liguero del Nijmegen desde finales de agosto (!), Bakker jugó los 90 minutos y dio la asistencia del 1-0.

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En la situación actual, el futuro de Kabar pinta muy oscuro tras apenas ocho partidos y 320 minutos de juego desde que comenzó su etapa en los Países Bajos. Al Nijmegen todavía le quedan otros ocho encuentros antes de que acabe el año. Si Kabar sigue sin entrar en los planes del equipo, el BVB tendrá que plantearse si pone fin anticipadamente a la cesión.

Pero, incluso en ese caso, Kabar seguiría muy lejos de asentarse por fin en un club, ganarse la confianza y jugar con regularidad. Tampoco puede esperar conseguirlo en Dortmund: aunque el contrato de Ramy Bensebaini, que vence el próximo verano, podría no renovarse, el futuro del BVB pertenece a otros jugadores, como Daniel Svensson, Maximilian Beier y Kaua Prates, fichado recientemente por una elevada suma de dinero.

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Almugera Kabar: su carrera profesional, de un vistazo