El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, se quejó del estado de fatiga que sufren sus jugadores, antes de disputar el partido final de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, "Golfo 27", ante los Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudí venció a Catar en los penaltis, tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga del partido que enfrentó a ambos este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

Donis declaró en la rueda de prensa posterior al partido, en declaraciones recogidas por el diario saudí "Al-Riyadiah": "Felicito a los jugadores por el gran rendimiento y la ferocidad; dieron lo mejor de sí mismos en un encuentro difícil ante un rival que tiene experiencia y juega de forma defensiva de manera notable".

Y añadió: "El torneo se considera corto y la fatiga influye, y merecemos la victoria tras el destacado rendimiento,

afrontamos problemas por la fatiga de los jugadores durante el partido, pero estoy contento con lo sucedido; los jugadores ofrecerán una final destacada, y eso es lo que esperamos de ellos".

Arabia Saudí se enfrentará a los Emiratos Árabes Unidos el próximo martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en el partido final del torneo del Golfo.

Respecto a ese partido, el entrenador griego dijo: "Debemos tomar cada partido por separado, e intentar recuperarnos bien, y presentar las mejores estrategias en los encuentros".

Y aclaró: "Teníamos una estrategia especial en el partido de hoy, y teníamos que jugar de una manera diferente al principio, y en la segunda parte hicimos algunos cambios".

Y profundizó: "Teníamos que jugar de una manera diferente, e intentar crear los goles, y creo que no tomamos las decisiones adecuadas en el partido; jugar de forma defensiva nos complicó la situación".

Y continuó: "Debemos centrarnos en el último paso y centrarnos en nosotros mismos, y necesitamos el apoyo de la afición; tras el final del partido pedí a los jugadores que agradecieran y felicitaran a la afición, que tuvo influencia sobre nosotros en el partido, y también les dije que somos capaces de ganar".

Y agregó: "No quiero hablar sobre las decisiones del árbitro; el árbitro no vio lo que yo vi, y no quiero hablar de este asunto, respetamos sus decisiones y todo lo que hace".

Y concluyó: "Jugar 5 partidos sin encajar goles es algo destacado, y esto se debe al rendimiento, la habilidad y las capacidades de los jugadores, pero cometimos el error de permitir que el rival creara ocasiones, y paso a paso crearemos nuestra propia identidad".