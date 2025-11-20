Detroit Lions vs New York Giants: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los tambaleantes New York Giants (2-9), independientemente de si Jaxson Dart juega o no, enfrentan un ascenso empinado en Motown el domingo mientras se enfrentan a Jared Goff y los Detroit Lions (6-4).

La derrota de Detroit en Filadelfia los bajó al octavo lugar en la imagen de los playoffs de la NFC, a medio juego de distancia del territorio de postemporada. Y con un brutal tramo de tres juegos contra los Packers, Cowboys y Rams, este enfrentamiento se convierte en un partido "no-te-atrevas-a-resbalar" para el equipo de Dan Campbell. La ofensiva de los Lions ha sido extremadamente inconsistente, incluso con Campbell ahora a cargo de las jugadas. Eruptaron con 44 puntos en su debut como llamador de jugadas hace dos semanas, solo para colapsar con un escaso nueve el domingo pasado.

Detroit llega tras una derrota 16-9 en Filadelfia, mientras que los Giants intentan detener una racha de cinco derrotas consecutivas. Un equipo está luchando por mantenerse vivo en la carrera por los playoffs; el otro está simplemente buscando señales de vida.

Hora de inicio del partido Detroit Lions vs New York Giants

Los Lions y Giants se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en Ford Field en Detroit, Michigan, el domingo 23 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Detroit Lions

Se está haciendo cada vez más claro que los Detroit Lions pueden tener que pasar el fin de semana de Acción de Gracias sin el safety del Pro Bowl Kerby Joseph.

Joseph estuvo ausente de la práctica nuevamente el jueves 20 de noviembre, lo que lo pone en camino de perderse un quinto partido consecutivo cuando Detroit reciba a los New York Giants en Ford Field. El esquinero Terrion Arnold también estuvo ausente en la parte abierta de la práctica; todavía está en el protocolo de conmociones cerebrales y parece poco probable que se vista para un segundo semana consecutiva.

El coordinador defensivo Kelvin Sheppard sugirió que todavía habrá un lugar en la rotación para Rock Ya-Sin una vez que Arnold y D.J. Reed estén lo suficientemente saludables para regresar. Ya-Sin ha mantenido discretamente el fuerte en sus tres inicios, logrando seis tacleadas y una ruptura de pase en la derrota de la semana pasada ante Filadelfia. Reed, marginado desde una distensión de isquiotibiales en la Semana 4, es elegible para ser activado tan pronto como el domingo.

En la ofensiva, Kalif Raymond ha aparecido en el informe de lesiones con calambres, pero practicó por completo y no tiene una designación oficial de juego, lo que indica que debería estar listo para jugar. Detroit tiene otros dos receptores tocados que deben ser monitoreados: Brock Wright (limitado/tobillo): 11 recepciones, 79 yardas, 2 touchdowns & Isaac TeSlaa (limitado/oblicuo): 4 recepciones, 65 yardas, 2 touchdowns.

La ofensiva de Detroit todavía se desarrolla a través de Jared Goff, y el veterano mariscal de campo está armando discretamente una de sus campañas más eficientes. Está conectando cerca del 70% de sus intentos, acumulando 2,490 yardas con 21 touchdowns contra solo cuatro intercepciones, el tipo de mano constante que mantiene el ataque de Ben Johnson en marcha.

Su objetivo principal, Amon-Ra St. Brown, sigue siendo el corazón del juego aéreo, acumulando 735 yardas y ocho anotaciones mientras continúa ganando todos los enfrentamientos que se le presentan. Jameson Williams ha surgido como el golpe sorpresa de Detroit, estirando las defensas verticalmente y promediando más de 56 yardas por juego a medida que los Lions dependen cada vez más de su velocidad.

En el campo trasero, Jahmyr Gibbs se ha convertido en un motor dinámico, sumando 732 yardas por tierra a un ritmo sólido de 5.2 por carrera. Su velocidad explosiva se complementa perfectamente con David Montgomery, cuyo estilo descendente y contundente le da a Detroit un golpe de uno-dos que pocos equipos pueden igualar.

Noticias del equipo de los New York Giants

El ataque de los Giants estaba tambaleándose mucho antes de que las lesiones afectaran a Jaxson Dart (conmoción cerebral), Malik Nabers (rodilla) y Cam Skattebo (tobillo), y, como era de esperar, las cosas empeoraron aún más sin ese trío. Las primeras noticias desde East Rutherford indican que Dart está en camino de retomar el mando esta semana. Si no es autorizado a tiempo, a Jameis Winston se le entregarán nuevamente las llaves. El veterano comenzó el pasado domingo y, fiel a su estilo, selló el partido con una intercepción tardía en el cuarto cuarto que torpedeó una potencial marcha de empate.

Antes de salir, Dart había acumulado un sólido trabajo: 1,417 yardas aéreas, 10 touchdowns y solo tres intercepciones con una tasa de completación del 62.7%. Es igualmente peligroso con sus piernas, 317 yardas por tierra y siete anotaciones, pero esa agresividad también lo ha puesto en peligro. Su conmoción cerebral provino de un golpe desagradable que recibió en una carrera de QB contra Chicago.

Un punto brillante en las trincheras: Andrew Thomas. El exselección número cuatro del draft ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera, pero esta temporada luce cada vez más como el tackle izquierdo de franquicia que los Giants esperaban. Se perdió los dos primeros juegos y aún así solo ha permitido un saco en nueve inicios, respaldándolo con una excelente calificación de bloqueo de pase de 84.6.

Defensivamente, la presión de pase de Nueva York es básicamente un reflector con un solo nombre: Brian Burns. Después de lograr 8.5 capturas en su temporada debut con los Giants en 2024, ha derribado la puerta en el Año 2. A lo largo de 11 juegos, Burns ha explotado con 13 capturas, junto con dos balones sueltos forzados y siete desvíos de pase, convirtiéndose en una implacable máquina de demolición en el borde.

Ofensivamente, una de las pocas chispas confiables ha sido el ala cerrada novato Theo Johnson. Después de que una cirugía de pie terminara prematuramente su primera temporada en la NFL, Johnson ha resurgido como un creador de jugadas muy necesario. No siempre acumula yardas, pero cuando se trata de touchdowns, es en quien confían los Giants, liderando ya el equipo con cinco anotaciones por recepción y rindiendo en momentos cruciales cada vez que se acercan a la zona de anotación.

Ver y transmitir en vivo Lions vs Giants en EE. UU.

El partido Lions vs Giants en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Fans pueden seguir la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se lanzarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Lions vs Giants a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Lions vs Giants

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para ver el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Lions vs Giants Fantasy Football

Jared Goff viene de lo que solo puede describirse como una pesadilla, posiblemente la actuación más dura de su etapa con los Lions, y se podría argumentar que se encuentra entre las peores de toda su carrera en la NFL.

Tocó fondo con una tasa de finalización del 37.8%, la peor de su carrera (solo 14 de 37) y registró una tasa de éxito del 27.5%, la segunda marca más baja que ha registrado. Cuando realmente lanzó el balón más allá de la línea de golpeo, las cosas parecieron aún más feas: Goff completó solo 7 de 26 pases (26.9%) para 140 yardas a un modesto promedio de 5.4 yardas por intento, lanzando un touchdown pero también entregando una intercepción devastadora.

Mientras tanto, Jahmyr Gibbs parece estar listo para explotar en la Semana 12 y se ha convertido en un favorito de fantasía en toda la industria. La mayoría de los analistas lo señalan como uno de los cinco mejores corredores esta semana, elogiando su electricidad en el espacio y el atractivo enfrentamiento contra una defensa de los Giants que está lastimada. Recién salido de un juego en el que lideró a Detroit tanto en yardas por tierra como por aire, la carga de trabajo de Gibbs sigue aumentando, al igual que su valor en fantasía.

David Montgomery, por otro lado, sigue siendo más una opción estable pero con menor techo. No ha lucido tan afilado las últimas semanas, pero debido a que la defensa contra la carrera de Nueva York ha estado cediendo yardas como un colador, los expertos esperan que Montgomery encuentre nueva vida, especialmente en situaciones de corto yardaje y en la zona roja. Un guion positivo podría llevarlo de nuevo a la zona de anotación.

Después de un complicado y lluvioso partido en Filadelfia, la mayoría de los expertos en fantasía siguen insistiendo en Amon-Ra St. Brown. Atribuyen la semana pasada a una tormenta perfecta de malas condiciones y un oponente de primer nivel. Con Detroit regresando a un estadio cubierto y Sam LaPorta fuera de juego, St. Brown se enfrenta a un volumen masivo y al potencial de una gran actuación de recuperación.

Y luego está Jameson Williams, quien ha estado en una racha impresionante de manera discreta. Ha estado entre los 20 mejores receptores de fantasía en cuatro de sus últimos cinco juegos (WR12, WR19, WR2, WR8). Desde la Semana 9, ha tenido un 17.4% de participación en los objetivos, un 30.9% de participación en yardas aéreas y está promediando 91 yardas por recepción por juego con 2.73 yardas por ruta corrida. Su 11.0 aDOT muestra que está estirando el campo, y con un 18.2% de participación en la primera lectura, los Lions están incorporándolo activamente en su ataque. Williams parece preparado para seguir superando las defensas.

Para los Giants, las primeras indicaciones sugieren que Jaxson Dart está avanzando hacia la autorización del protocolo de conmociones a tiempo para la Semana 12. Si algo cambia, esa actualización llegará rápidamente, pero por ahora, Nueva York espera tenerlo de vuelta.

No siempre ha sido fácil con Dart, y su estilo a menudo pone a prueba los nervios de sus entrenadores, pero a los gerentes de fantasía no les importa: el chico produce. Está promediando 22.9 puntos de fantasía por comienzo y ha terminado por debajo del QB13 solo una vez en siete intentos. Dart es nuevamente una opción de alto potencial como QB1 esta semana.

Predicciones del Juego Lions vs Giants

No importa quién sea el mariscal de campo en la Semana 12, Jaxson Dart o Jameis Winston, el panorama no cambia mucho para los New York Giants. En teoría, los Detroit Lions parecen estar listos para superarlos. Comienza en el suelo, donde Detroit debería apoyarse en su ataque terrestre contra una defensa de los Giants que cede la tercera mayor cantidad de yardas por carrera (149.9) y un promedio de 5.5 yardas por acarreo, el peor de la NFL.

Si Nueva York se queda atrás temprano, las cosas podrían complicarse rápidamente. Dart o Winston se verían obligados a lanzar contra una secundaria de Detroit que ha cerrado el paso a los pasadores oponentes en el último mes, permitiendo solo 161.3 yardas de pase por juego con una tasa de completación del 57.6% y un índice de pasador modesto de 78.2.

Predicción: Detroit controla el juego desde el pitido inicial, acumula yardas por tierra y obliga a los Giants a situaciones de pase predecibles. Los Lions ganan cómodamente.

Probabilidades de apuesta Lions vs Giants

Spread: Lions -10.5

Moneyline: Giants +450, Lions -600

Total Over/Under: 49.5