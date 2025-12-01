Detroit Lions vs Dallas Cowboys: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Dos aspirantes de la NFC con sueños de postemporada deslizándose entre sus dedos se enfrentan bajo las luces brillantes del Thursday Night Football, cuando los Dallas Cowboys (6-5-1) reciben a los Detroit Lions (7-5) en un enfrentamiento de la Semana 14 que de repente se siente como un partido de eliminación de playoffs antes de que lleguen los playoffs.

No dejes que los registros similares te engañen, estos equipos están viajando en direcciones opuestas. Detroit ha tambaleado las últimas tres semanas, siendo golpeado en la boca por Filadelfia y Green Bay y necesitando tiempo extra para apenas escapar de los humildes Giants.

Mientras tanto, Dallas ha encendido el motor en el momento justo, logrando una racha perfecta de 3-0 y haciéndolo con estilo, derrotando a los Eagles, Chiefs y Raiders como si estuviera tachando nombres de una lista de tareas.

Hora del partido entre Detroit Lions vs Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys y los Detroit Lions juegan el jueves 4 de diciembre en el Ford Field en la programación de la Semana 14 de la NFL, con el kick-off programado para las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo Detroit Lions

Amon-Ra St. Brown sufrió un susto en el tobillo contra Green Bay que parecía catastrófico a primera vista, y los primeros rumores en la liga sugerían que la estrella podría quedar fuera de la temporada. En su lugar, los Detroit Lions recibieron una actualización mucho más optimista: ahora se le considera "semana a semana".

Y los problemas de lesiones no terminan ahí. La línea ofensiva de Detroit simplemente no puede tomar un respiro. Después de brevemente insinuar un regreso emocional al fútbol americano, el ex centro All-Pro Frank Ragnow no pasó el examen físico debido a un problema en el tendón de la corva, poniendo fin a cualquier esperanza de un regreso en 2025. Los Lions ya estaban sin dos linieros titulares contra los Packers, y cada uno de los otros tres titulares también aparecieron en el informe de lesiones. Eso es tener la profundidad llevada más allá del reconocimiento.

Puedes discutir hasta quedarte sin aliento sobre quién es el mejor corredor de la NFL, pero Jahmyr Gibbs tiene todo el derecho de plantar esa bandera. Explosivo. Eléctrico. La peor pesadilla de los coordinadores defensivos. Y cuando añades a David Montgomery a la mezcla, estás viendo un backfield que simplemente no tiene igual.

Los Lions son el único equipo en la liga con un dúo de corredores con más de 1,500 yardas de carrera, con Gibbs ocupando el tercer lugar en la NFL con 1,019 yardas y Montgomery contribuyendo con 543.

Noticias del equipo Dallas Cowboys

El domingo, los Cowboys abrieron oficialmente la ventana de práctica de 21 días para la estrella del corner Trevon Diggs, quien ha estado fuera de juego desde el 24 de octubre debido a problemas de conmoción cerebral y rodilla. Diggs regresó al campo de práctica por primera vez en seis juegos y, aunque practicar no garantiza que esté autorizado a tiempo para Detroit, la historia sugiere que el equipo no se apresurará, su presencia por sí sola insinúa refuerzos en el horizonte. Dallas ha confiado mucho en el talento joven en el corner últimamente.

El corner de segundo año Caelen Carson se perdió la semana pasada por una lesión en el tendón de la corva, DaRon Bland salió brevemente por un problema en el pie, y el novato Shavon Revel se vio obligado a jugar cada jugada en solo su tercer juego de carrera. Recuperar a Diggs sería un gran empuje para una secundaria que ha sido mantenida con cinta adhesiva y determinación.

No todas las noticias de salud en Dallas son positivas, sin embargo. La flecha sigue apuntando hacia abajo para el tackle Tyler Guyton, fuera de juego con un esguince alto de tobillo desde la Semana 12 y se espera que se pierda otro juego más. ¿El lado positivo? Nate Thomas intervino y se mostró más que capaz en la Semana 13.

El receptor abierto de los Cowboys George Pickens está jugando como un hombre poseído en este momento. Ha superado la marca de 1,100 yardas en la temporada y se ha convertido en la definición de inguardable. Su química con Dak Prescott ha encendido la mecha del impulso ofensivo de Dallas, pero no se equivoquen, la verdadera chispa detrás de la racha de tres juegos ganados de los Cowboys ha sido la defensa. Lamb tuvo una noche más destacada en el cuadro de estadísticas el jueves con 112 yardas y una puntuación, pero las frías atrapadas de Pickens en el cuarto cuarto para cerrar el juego podrían haber sido aún más impresionantes.

Dallas fue a por todas en la fecha límite y está dando frutos. Las incorporaciones de Quinnen Williams y Logan Wilson, junto con el regreso de Donovan Wilson, Malik Hooker, y ahora Trevon Diggs al campo, han transformado esta unidad de filtradora a letal. La defensa contra la carrera ha dado un giro completo, en las últimas tres salidas los oponentes han sido reducidos a solo 204 yardas terrestres combinadas, un promedio de 68 yardas por juego, recortando casi a la mitad el promedio de la temporada de 124.2. Eso no es una mejora, eso es dominación.

Lions vs Cowboys Fantasy Football

Dak Prescott está atravesando uno de los periodos más firmes de juego como mariscal de campo en la liga en este momento. Ha lanzado dos o más touchdowns en siete de sus últimos nueve partidos, ofreciendo a los managers de fantasía una ventaja semanal asegurada. Y ahora tiene un enfrentamiento en la Semana 14 contra una secundaria de Detroit que ha estado permitiendo muchas yardas toda la temporada, si tienes a Dak, lo estás alineando sin ninguna duda.

Es difícil exagerar lo bueno que ha sido George Pickens. El receptor en su tercer año sigue elevando el nivel, y su capacidad para brillar bajo presión se mostró completamente en Acción de Gracias contra Kansas City, incluyendo esa crítica recepción de conversión de dos puntos en un momento crucial. En 12 juegos, Pickens tiene 73 recepciones para 1,142 yardas y ocho touchdowns, y ha alcanzado al menos 78 yardas en siete partidos consecutivos, consistencia, dominio y confianza todo en uno.

Y el enfrentamiento sugiere más fuegos artificiales. Detroit es un equipo entre los 10 mejores defendiendo la carrera (EPA/Rush) pero solo 16º contra el pase (EPA/Pass), lo que prácticamente grita para que Dallas libere el ataque aéreo. La química entre Dak Prescott y George Pickens ha pasado de ser alentadora a francamente peligrosa, y Pickens se ha convertido en el compañero perfecto de CeeDee Lamb. Si los Cowboys atacan por el aire de la misma manera que Green Bay destrozó a Detroit en la Semana 13, abróchense el cinturón, podría ser una larga y fea tarde para la defensa de los Lions.

En tierra, Jevonte Williams sigue asegurando su rol de RB1 en Dallas, acumulando más de 80 yardas en cuatro juegos consecutivos. Se perfila como un RB2 con un suelo alto y potencial real de explosión camino a la Semana 14 contra Detroit.

Mientras tanto, CeeDee Lamb simplemente sigue brillando, con siete o más objetivos en seis partidos consecutivos, aún tan explosivo e inmune a los enfrentamientos como siempre. Sigue siendo un WR1 en cada formato de fantasía, especialmente con la secundaria en apuros de los Lions como próximo enfrentamiento.

Cambiando de lado: Jared Goff está armando silenciosamente una buena racha propia, con dos o más pases de touchdown en siete de sus últimos nueve juegos. No ha recibido mucha ayuda de su línea ofensiva maltrecha, pero el veterano mantiene a flote la ofensiva de Detroit de cara a una dura prueba contra Dallas.

En el campo trasero, Jahmyr Gibbs ha sido una montaña rusa últimamente, con más de 8.0 yardas por acarreo o 3.4 y menos en cada uno de sus últimos seis juegos. Las variaciones en eficiencia son salvajes, pero su explosividad nunca está en duda, y sigue siendo una pieza fundamental en la Semana 14 contra Dallas.

Y los Lions esquivaron una bala con Amon-Ra St. Brown. El receptor estrella cayó temprano en el Día de Acción de Gracias con un esguince de tobillo y no regresó, pero el diagnóstico es un esguince de tobillo leve y un cronograma de semana a semana. Para Detroit, eso es tan positivo como se puede, especialmente con solo un juego en los próximos 16 días. Si las cosas van bien, St. Brown podría no perderse mucho tiempo.

Predicciones del Juego Lions vs Cowboys

Con los Detroit Lions llegando a la Semana 14 sin Sam LaPorta y Amon-Ra St. Brown, es difícil imaginar que esta ofensiva de repente gire un interruptor. Han reunido solo 22.3 puntos por salida en las últimas tres semanas, ¿y ahora se supone que deben intercambiar golpes con un ataque de los Dallas Cowboys que ha estado incendiando cada defensa a su paso? Buena suerte.

Los problemas no terminan en la ofensiva tampoco. La secundaria de Detroit ha sido una puerta giratoria últimamente, cediendo nueve touchdowns por pase, 237 yardas por aire por juego, y un índice de QB oponente de 105.6 en el último mes. Eso no es solo una señal de advertencia, es un letrero de neón parpadeante cuando el próximo oponente es una unidad de Dallas jugando su mejor fútbol de la temporada.

Cuotas de Apuestas Lions vs Cowboys

Spread

Cowboys +3 (+100)

Lions -3 (-120)

Moneyline

Cowboys: +145

Lions: -175

Total

54.5 (Over -110/Under -110)