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La Policía de West Midlands ha confirmado que un chico de 14 años ha sido detenido y puesto en libertad bajo fianza tras una investigación por un delito contra el orden público cometido durante el partido de la Premier League del sábado entre el Coventry City y el Sunderland. El incidente está relacionado con unas presuntas burlas hacia Bradley Lowery, el joven aficionado del Sunderland que falleció trágicamente en 2017.

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Un adolescente queda en libertad provisional tras la difusión de un vídeo ofensivo

Durante el fin de semana circuló por internet un vídeo en el que se veía a un aficionado en la grada local del Coventry Building Society Arena mostrando en su móvil una imagen de Bradley Lowery. Durante el partido del sábado, que terminó 3-1, se le vio señalar la pantalla y sonreír con sorna hacia los aficionados del Sunderland desplazados al estadio. Lowery, que padecía neuroblastoma, una forma rara y agresiva de cáncer infantil, murió en 2017 a los seis años.

Tras el partido, un chico de 14 años se entregó a las autoridades el domingo. La Policía de West Midlands confirmó el martes las medidas legales posteriores: «Un adolescente detenido en Coventry como sospechoso de un delito contra el orden público ha quedado en libertad provisional sujeto a condiciones.»

«Me duele el corazón»: Gemma Lowery se pronuncia

Gemma, la madre de Bradley, difundió un emotivo mensaje a través de la Bradley Lowery Foundation en el que insistió en que su «niño precioso» simplemente «merece ser recordado con amor, no con odio».

«Ver que se utiliza de una forma tan cruel un recuerdo tan bonito me duele de verdad en el corazón», dijo. «Somos una familia a la que le encanta el fútbol y seguimos al Sunderland tanto en casa como fuera. Me parecen bien las bromas futboleras, pero burlarse de un niño que murió de cáncer no puede ser una broma, ¿verdad?

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»Espero que el club tome las medidas oportunas y que la familia del chico le ayude a entender cuánto daño hicieron sus actos. No quiero que se dirija odio contra él, así que, por favor, por favor, no lo hagáis. Solo quiero que aprenda de esto».

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Los clubes y la policía responden a la indignación

El incidente provocó una reacción inmediata de rechazo en el mundo del fútbol. La policía se apresuró a asegurar a la ciudadanía que se estaba tomando el asunto en serio.

En una actualización publicada el domingo, la Policía de West Midlands afirmó: «Entendemos el dolor y la indignación que este vídeo ha causado en la comunidad y en la familia de la víctima. Nuestros agentes les mantienen informados sobre los avances de la investigación y trabajan estrechamente con ambos clubes de fútbol».

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El Coventry City también se pronunció sobre el vídeo difundido ampliamente en redes sociales y dejó clara su postura: «El club no tolera los comportamientos ofensivos y se coordinará con las autoridades competentes para determinar las medidas oportunas».

La investigación continúa mientras se estudian sanciones del club

El adolescente sigue en libertad provisional sujeto a condiciones que no se han hecho públicas, mientras la Policía de West Midlands concluye sus pesquisas. El Coventry City esperará a conocer los resultados de la investigación policial antes de decidir si impone alguna prohibición de acceso al estadio o medidas disciplinarias internas. La rápida respuesta tanto de las autoridades como de los clubes pone de relieve que se sigue aplicando una política de tolerancia cero hacia los cánticos que se burlan de tragedias y los comportamientos ofensivos en los estadios de fútbol ingleses.