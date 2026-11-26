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La policía detuvo este jueves por la mañana al delantero del Vasco da Gama David Correa en plena sesión de entrenamiento del primer equipo. Los agentes ejecutaron una orden de prisión preventiva en el marco de una investigación más amplia, mientras el club brasileño estudia el futuro del atacante de 31 años.

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Detención inesperada durante un entrenamiento del Vasco

La detención del delantero Correa este jueves por la mañana, después de que agentes de policía llegaran a las instalaciones de entrenamiento del Vasco da Gama, causó estupor en el fútbol brasileño. Agentes de la 14.ª comisaría de Leblon ejecutaron una orden de prisión preventiva vinculada a una importante operación de la Policía Civil de Espirito Santo.

Testigos vieron cómo las autoridades se llevaban al jugador, que en ese momento vestía la equipación de entrenamiento, en un caso que se ha convertido rápidamente en uno de los escándalos de mayor repercusión del Brasileirao esta temporada.

La investigación sobre el futbolista de 31 años es amplia y podría tener graves consecuencias. Las autoridades confirmaron que la operación se centra en presuntos delitos de tráfico de drogas y armas y blanqueo de dinero, investigados desde hace varias semanas.

Este drástico giro llega después de que, a finales de octubre, una orden judicial obligara al jugador a entregar su pasaporte. La situación se ha agravado considerablemente tras las informaciones que apuntan a que la investigación también incluye acusaciones de tentativa de asesinato y posible soborno de testigos, según ABC Deportes.

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Vías legales y opciones para suspender el contrato

Tras la detención, el Vasco da Gama estudia sus derechos legales respecto a la relación laboral con Correa. En virtud de la Consolidación de las Leyes del Trabajo de Brasil (CLT), el club puede suspender de inmediato ciertas obligaciones económicas mientras el jugador permanezca detenido. Esto incluye el pago de su salario, las aportaciones al fondo de garantía por tiempo de servicio (FGTS) y otras prestaciones proporcionales.

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El club examina con cautela la Ley General del Deporte, que establece un marco específico para los deportistas profesionales que no pueden cumplir sus obligaciones por problemas legales personales ajenos a su actividad deportiva.

En concreto, el artículo 88 de la Ley General del Deporte establece que, si un deportista no puede participar durante más de 90 días consecutivos por motivos que son exclusivamente responsabilidad suya, el club puede suspender formalmente el contrato especial de trabajo deportivo.

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Para hacerlo, el Vasco tendría que presentar una notificación formal y registrar la suspensión en el Sistema Nacional de Registro de la Confederación Brasileña de Fútbol. Aunque la defensa del jugador puede presentar una petición de habeas corpus, el club da prioridad a la protección de sus intereses durante el proceso judicial en curso.

El camino hacia la rescisión del contrato

Aunque la suspensión es una opción inmediata, la rescisión definitiva del contrato de Correa por causa justificada es más compleja según la legislación brasileña. Actualmente, el club solo puede proceder a esa rescisión cuando exista una condena firme contra la que ya no quepan recursos. Como Correa, por ahora, solo está siendo investigado y no ha sido condenado por ningún delito, el principio de presunción de inocencia sigue siendo un obstáculo importante para el equipo de Río de Janeiro. Si el club decide poner fin a la relación de inmediato, probablemente tendría que negociar un acuerdo mutuo o pagar la indemnización íntegra por rescisión deportiva exigida por la legislación vigente.

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Correa, habitual en el Vasco desde 2024, ya se había perdido el reciente partido del club contra el Bragantino antes de los acontecimientos de esta semana. Su ausencia de los terrenos de juego será ahora por tiempo indefinido mientras avanza el proceso judicial en Espirito Santo.

Para el Vasco da Gama, la atención pasa ahora del campo de entrenamiento a los despachos y los tribunales. El club debe decidir qué hacer con un jugador que ha marcado seis goles en la presente campaña, pero que ahora afronta la tarea de limpiar su nombre frente a una larga lista de acusaciones graves.

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La policía registró la casa de Correa

El 1 de septiembre de 2029, la policía brasileña registró la vivienda de Correa en el exclusivo barrio de Barra da Tijuca y las instalaciones de entrenamiento del club como parte de una importante investigación sobre presunto tráfico de drogas y armas. En la operación, desarrollada en varios estados y denominada «La Tropa», participaron unos 100 agentes, según Associated Press.

Durante la operación se ejecutaron cuatro órdenes de detención y 15 órdenes de registro. El lateral derecho del Vila Nova Hayner Cordeiro también fue investigado mientras las autoridades examinaban posibles vínculos entre futbolistas profesionales y redes de crimen organizado. Entretanto, Correa abandonó las instalaciones de entrenamiento del Vasco sin responder a las preguntas de los periodistas.