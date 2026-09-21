Brahim Díaz continúa sacrificándose por el Real Madrid, pese a sufrir fuertes dolores musculares, ya que insiste en participar y ayudar al equipo, incluso con la reducción de sus minutos de juego en los últimos partidos, consciente de que el nuevo proyecto liderado por José Mourinho necesita el esfuerzo conjunto de todos.

Según lo informado por el diario español "As", Díaz brilló ante el Inter de Milán, después de asistir en el primer gol de Kylian Mbappé y ofrecer un magnífico pase decisivo a Jude Bellingham en el tercer gol, tras un regate destacado, a pesar de que este último tropezó y no logró marcar.

Desde ese partido, Díaz solo ha disputado 22 minutos en 3 encuentros, ya que permaneció en el banquillo sin participar ante el Rayo Vallecano, entró en el minuto 68 ante el Elche, antes de volver a quedarse con la ropa de calentamiento puesta frente al Atlético de Madrid.

Esto ocurrió en un derbi en el que el Real Madrid mostró un nivel deficiente, pese a la actuación aún peor del árbitro Ortiz Arias, lo que suscitó preguntas recurrentes entre la afición del club blanco, especialmente a través de las redes sociales: ¿por qué no juega Brahim Díaz?

La respuesta se remonta a su estado físico, ya que el diario "As" supo que Díaz sufre una lesión muscular y se esfuerza más allá de sus límites para estar a disposición del equipo.

Díaz encarna así el significado del sacrificio por el equipo, y no se trata de algo reciente, ya que su padecimiento comenzó hace varios partidos y no ha desaparecido desde que apareció, sino que afecta a su vida diaria, aunque considera que dejar de jugar no es una opción disponible.

El jugador desea continuar trabajando y apoyar al equipo, consciente de la necesidad de unir esfuerzos al inicio de un nuevo proyecto liderado por Mourinho, quien a su vez es consciente de la magnitud del esfuerzo que realiza el jugador.

Estas circunstancias explican la paradoja consistente en que el mediapunta solo haya logrado disputar dos partidos consecutivos en una ocasión, cuando participó ante la Real Sociedad y el Málaga.

Y pese a la confianza que le brinda el técnico portugués, y a los niveles que ofrece, las participaciones de Díaz no han superado hasta ahora los 178 minutos, quedando por detrás de él únicamente Andriy Lunin y Thiago, que aún no ha disputado su primer partido, además de Endrick, que participó durante 4 minutos, y Ceballos, que jugó 26 minutos.

Los dolores musculares siguen siendo la razón detrás de la irregularidad en las participaciones del jugador, pero no le impidieron ofrecer una actuación destacada ante el Inter de Milán en la Champions League.

El brillo de Díaz llegó gracias a su pase decisivo, junto a una jugada excepcional en la que burló a la defensa del equipo italiano, además de otro pase a Mbappé que el astro francés no logró convertir en gol en esta ocasión.

La contribución de Díaz no se limitó a eso, ya que fue el que más ocasiones generó con 4 ocasiones, de las cuales 3 fueron claras, y también encabezó la lista de jugadores con más éxito en el pase en el último tercio del campo, después de completar 15 pases.

Díaz quedó segundo en número de disparos con dos remates, completó los dos regates que intentó realizar, y ganó 5 duelos individuales de un total de 9, además su velocidad máxima se acercó a los 32 kilómetros por hora, y la precisión de sus pases alcanzó el 93%.

En resumen, el jugador marroquí ofreció una actuación llamativa, pese a su padecimiento físico.

Nunca pensó en marcharse

Estos destellos destacados contribuyeron a que Mourinho confirmara su confianza en Brahim Díaz, después de que el técnico portugués tuviera informes muy positivos sobre el jugador, tanto en lo relativo a su nivel dentro del campo, como a lo que ofrece a diario en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Y Mourinho no tardó mucho en comprobarlo, ya que Díaz ofreció durante la pretemporada un magnífico gol que le dio al Real Madrid el título de la Copa Teresa Herrera.

El gol llegó después de que el jugador recibiera con el pecho un pase de Lunin desde una distancia de 45 metros, y luego avanzara con el balón antes de finalizar la jugada con éxito, en una acción que llevó mensajes claros dentro del campo.

La fuerte competencia no fue motivo para desanimar a Díaz, que está acostumbrado a afrontar dificultades, ya que el Real Madrid fichó durante el verano a Diomande por 125 millones de euros, mientras que Mourinho considera que Arda Güler sigue estando más cerca de jugar en la posición de creador de juego que en la de mediocentro.

Además, Endrick puede aparecer en la banda derecha del campo, pero Díaz nunca pensó en marcharse, pese a estas circunstancias, y el club tampoco le comunicó la necesidad de irse, sino todo lo contrario.

Y con la aparición de los problemas físicos, el jugador optó por continuar sacrificándose por el equipo.



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