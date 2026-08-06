Informes franceses han revelado la verdadera razón detrás del estancamiento de las negociaciones del club Al Ahli saudí con el veterano técnico francés Didier Deschamps, quien fue uno de los nombres más destacados como candidatos para asumir la dirección técnica del equipo tras la salida del alemán Matthias Jaissle.

Según lo mencionado por la emisora Monte Carlo francesa, Deschamps no cerró la puerta a la idea de dirigir al Al Ahli, sino que mostró una apertura inicial a vivir la experiencia en la Roshn Saudi League, especialmente por el proyecto deportivo y las grandes ambiciones que posee el club.

Sin embargo, el informe aclaró que las negociaciones no avanzaron de la forma requerida, debido al mecanismo de toma de decisiones dentro de los clubes saudíes, donde el asunto no se limita a una sola parte, sino que participan varias entidades en el trazado de las decisiones estratégicas, lo que conduce en muchas ocasiones a alargar los procedimientos o a cambiar algunas orientaciones durante el desarrollo de las negociaciones.

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El informe añadió que el expediente de los grandes fichajes no se detiene solo en la directiva del club, ya que la última palabra en una serie de operaciones importantes corresponde al Fondo de Inversiones Públicas, lo que hizo que el rumbo de la negociación con Deschamps fuera más complicado, antes de detenerse de manera definitiva.

Estos detalles llegan en un momento en el que el Al Ahli logró fichar al neerlandés Marino Bosic para dirigir al equipo durante las próximas dos temporadas, después de que el club descartara una serie de grandes nombres que se vincularon con la dirección técnica del "Raqi", cerrando así uno de los expedientes más apasionantes del mercado de entrenadores este verano.