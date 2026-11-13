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El Manchester United ha alcanzado un acuerdo definitivo con Mauricio Pochettino para hacerse cargo del banquillo del equipo, como sustituto de Michael Carrick, destituido de su cargo a raíz del catastrófico inicio de temporada. El técnico argentino está más cerca que nunca de dirigir al Manchester United.

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Según destacó el diario británico "The Sun" este viernes, el Manchester United ha llegado a un acuerdo con Pochettino por un contrato de dos años y medio, además de que el club ha aceptado pagar la cláusula económica de 7,4 millones de libras esterlinas para liberar al técnico argentino de su contrato con la selección de Estados Unidos.

Se espera que el Manchester United anuncie oficialmente la contratación de Pochettino hoy.

Pochettino dirigirá al Manchester United ante el Liverpool

Pochettino, de 54 años, estará al frente del cuerpo técnico del Manchester United en el próximo partido ante el Liverpool, previsto para el 22 de noviembre, tras el final del parón internacional.

Pese al acuerdo con el Manchester United, Pochettino continuará con su labor con la selección de Estados Unidos durante el periodo actual, ya que se espera que dirija al equipo en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití.

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El primer encuentro se disputa el sábado, mientras que el partido de vuelta se jugará el martes, antes de que Pochettino se traslade a la ciudad de Mánchester para comenzar su nueva etapa.

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Una nueva experiencia tras dos años con Estados Unidos

Pochettino había asumido las riendas de la selección de Estados Unidos hace dos años y condujo al equipo a los octavos de final del último Mundial, que el país albergó durante el verano.

El técnico argentino regresará a la Premier League de la mano del Manchester United, después de haber dirigido anteriormente al Southampton, al Tottenham y al Chelsea.

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Pochettino cuenta con una gran experiencia en el fútbol inglés, tras vivir etapas exitosas con el Southampton y el Tottenham, antes de hacerse cargo del Chelsea.

Carrick se marcha tras un comienzo catastrófico

La decisión del Manchester United de destituir a Carrick llegó debido al catastrófico comienzo del equipo esta temporada, después de que el club se encontrara en zona de descenso.

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El Manchester United solo ha logrado una victoria en sus primeros 10 partidos de la Premier League, frente a cuatro derrotas, situándose en uno de los tres últimos puestos.

Pese a ello, el Manchester United quiso elogiar lo aportado por Carrick durante su etapa con el equipo, subrayando su condición de leyenda del club, tanto como exjugador como durante su reciente labor en los banquillos.

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El comunicado del club, emitido ayer jueves, señaló: "Michael Carrick es una leyenda del Manchester United, y siempre lo será. Como ya hizo cuando era jugador, ha demostrado el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el tiempo que ha estado de vuelta en el club".

El comunicado añadió: "Su liderazgo y sus logros durante la pasada temporada seguirán siendo siempre motivo de reconocimiento y orgullo".

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Carrick había aparecido la mañana del jueves de camino al centro de entrenamiento del Manchester United en Carrington por última vez.

Según el informe, el técnico llegó al centro de entrenamiento a las 7:50 de la mañana y se marchó a las 10:15, es decir, unos pocos minutos antes de que el club anunciara oficialmente la decisión de su destitución.

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El último partido de Carrick al frente del cuerpo técnico del Manchester United había terminado con un empate 4-4 ante el Aston Villa, el domingo, un resultado que mantuvo al equipo en puestos de descenso y aumentó la presión sobre el técnico.