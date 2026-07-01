Detalles de la fase final: se clasifican 7 selecciones y se definen 3 enfrentamientos

Tras la tercera jornada de la segunda fase del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ya se perfilan los octavos de final.

Ya hay siete clasificados.

Hasta ahora siete selecciones han avanzado: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.

Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.

Marruecos eliminó a Países Bajos en penaltis (3-2), mientras Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil, Francia goleó 3-0 a Suecia y México superó 2-0 a Ecuador.

Entre los equipos árabes, solo Marruecos ha avanzado, aunque Egipto y Argelia aún pueden sumarse.

Entre los siete clasificados hay dos europeos (Francia y Noruega), dos latinoamericanos (Brasil y Paraguay), dos norteamericanos (Canadá y México) y Marruecos como único africano.

Ya se han confirmado tres eliminatorias:

Ya se han confirmado tres enfrentamientos en octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

México avanza a esta ronda y aún desconoce a su rival, pues enfrentará al ganador del duelo Inglaterra-República Democrática del Congo, programado para esta tarde.

Quedan 9 plazas por decidir

La fase de 32 equipos seguirá miércoles, jueves, viernes y sábado para definir las nueve plazas restantes y completar los 16 clasificados.

Estos son los nueve partidos pendientes:

Miércoles 1 de julio

Inglaterra – República Democrática del Congo (19:00 h).

Bélgica – Senegal (23:00 h).

Jueves 2 de julio

Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina (03:00).

España – Austria (22:00 h).

Viernes 3 de julio

Portugal – Croacia (02:00).

Suiza – Argelia (06:00).

Australia – Egipto (21:00).

Sábado 4 de julio

Argentina – Cabo Verde (01:00).

Colombia – Ghana (04:30).