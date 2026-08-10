El futuro de Julián Álvarez sigue siendo un misterio tras semanas de rumores sobre su posible salida del Atlético de Madrid.

El delantero argentino dejó claras sus intenciones durante el Mundial, declarando su deseo de cambiar de aires: "Creo que el traspaso es lo mejor para todos, y quiero cumplir mi sueño".

Desde ese momento, el Barcelona se postuló como el candidato más destacado e incluso presentó una oferta de 100 millones de euros. Sin embargo, el Atlético de Madrid se mantuvo firme en su negativa a negociar, y tanto Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, como Diego Simeone, director técnico, insistieron públicamente en que Julián no está en venta.

El conocido periodista Jota Jordi afirmó, a través de las redes sociales, que se acercan días decisivos para resolver este asunto.

Dijo, en unas declaraciones recogidas por el diario "Sport": "Hoy es la fecha fijada para que Julián se incorpore a la concentración de preparación de la nueva temporada. Acudirá con la misma profesionalidad que siempre ha demostrado con el club".

Aseguró que el jugador pidió celebrar una reunión con Miguel Gil Marín hace diez días para tratar su situación, y recibió una respuesta contundente: "No hay nada de que hablar, nos veremos el día diez del mes".

Jota Jordi cree que ha llegado ahora el momento de que Gil Marín dé un paso al frente y señala que Julián Álvarez no busca crear ningún conflicto con el Atlético: "Es un buen hombre, no tiene problemas, no quiere ningún mal ambiente y está agradecido al club".

También hace referencia a una "supuesta promesa" que Gil Marín le hizo al jugador el pasado mes de febrero: "Tiene un solo sueño, se lo prometieron tanto Gil Marín como Simeone en febrero, y quiere cumplirlo. Tiene la promesa del entrenador y sabe que a través del diálogo, con educación y respeto, las cosas se resolverán".

Además, Jota Jordi también apunta que Simeone ha declarado una y otra vez que no quiere jugadores que no deseen quedarse en el Atlético de Madrid: "No sería de interés para el club contar, no solo con Julián, sino con cualquier jugador que no pueda dar lo mejor de sí porque no está feliz allí. La prioridad deben ser la lógica y las personas".