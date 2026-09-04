Detalles apasionantes en el vestuario del City antes de cerrar el fichaje de Enzo

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, reveló que muchos jugadores del equipo estaban ansiosos por saber si Enzo Fernández se incorporaría al club en los últimos días del mercado de fichajes, por su gran deseo de jugar a su lado.

El dúo ya había trabajado junto en el Chelsea, antes de que el internacional argentino de 25 años se uniera al Manchester City procedente del Chelsea por 125 millones de libras esterlinas en el último día del mercado, una cifra que iguala el récord británico.

Maresca confirmó que Fernández está "listo" para hacer su debut con el Manchester City ante el recién ascendido Coventry City, el sábado en el marco de la Premier League en el estadio Etihad.

Maresca dijo en rueda de prensa: "Conozco bien a Enzo y sé lo que puede aportar al equipo. Es un jugador ganador, tiene mentalidad ganadora y sabe cómo ganar después de haberse coronado con la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes".

Maresca había nombrado a Fernández capitán en el Chelsea, pero confirmó la elección de Rúben Dias como nuevo capitán del Manchester City en sustitución de Bernardo Silva, que se marchó en verano, mientras que Erling Haaland, Marc Guéhi y Gianluigi Donnarumma forman parte del grupo de capitanía.

Maresca continuó: "Acabo de decir que es un ganador, y cuando perteneces a un equipo y llega otro jugador con mentalidad ganadora, siempre están contentos".

Y añadió: "Puedo prometeros que en los últimos cuatro o cinco días había cuatro o cinco jugadores del equipo que preguntaban si venía o no, porque querían que estuviera con nosotros".

Y prosiguió: "Es muy importante que esté con nosotros, y estamos 100% contentos con ello".

Durante una entrevista exclusiva publicada por el club el jueves, Fernández declaró que siempre había "soñado con estar en un club del tamaño del Manchester City", algo que se interpretó como un desprecio hacia su anterior club, el Chelsea.

El deseo rotundo de Fernández había sido salir de Stamford Bridge desde principios de año, y las conversaciones con el entrenador Xabi Alonso este verano no lograron cambiar su parecer.

Alonso dijo: "En el fútbol pasan muchas cosas. Hemos tenido conversaciones con Enzo y siempre han sido respetuosas. Lo que aportó al club fue estupendo, pero ahora ha llegado el momento de seguir adelante".

Alonso añadió: "Tenemos jugadores con calidad en todas las posiciones, y ahora estamos preparados para arrancar".

El Manchester City gastó una cifra récord en el mercado de fichajes de 458 millones de libras esterlinas en nuevas incorporaciones, que incluyeron 327 millones de libras esterlinas para renovar el centro del campo con la llegada de Fernández, Elliot Anderson y Ayoub Bouaddi.

El club también fichó a los extremos Ilimane Ndiaye y Alan, además del portero suplente Gerónimo Rulli como otros jugadores para el primer equipo, a pesar de haber recuperado más de 300 millones de libras esterlinas por la venta de jugadores.

Maresca añadió: "Estoy muy contento con los esfuerzos realizados por la dirección, el presidente Khaldoon Al Mubarak y el director deportivo Hugo Viana. Muy contento".

Y concluyó: "En los últimos días llegaron Ilimane y Enzo, y ahora la plantilla está completa y se acabó. Ahora ha llegado el momento de trabajar".



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