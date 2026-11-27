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La ausencia de Bruno Fernandes en el entrenamiento del viernes hizo temer a la afición del Manchester United por el estado físico de su capitán. Mientras el equipo prepara un importante duelo de Premier League contra el Brentford, la situación del mediapunta portugués se ha convertido en el principal tema de conversación en Carrington.

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Un leve malestar aconseja darle descanso en Carrington

La preocupación por la disponibilidad de Fernandes surgió después de que el Manchester United difundiera imágenes del entrenamiento del viernes por la mañana en Carrington sin su capitán. Sin embargo, el centrocampista no está lesionado y se ausentó únicamente por precaución tras encontrarse ligeramente indispuesto, según ESPN.

El entrenador Mauricio Pochettino dio descanso al mediapunta portugués para que llegue en las mejores condiciones al partido de Premier League del sábado por la tarde. El United espera que Fernandes se recupere a tiempo para ser titular contra el Brentford.

La resistencia de Fernandes y su doblete entre semana

La afición tiene motivos para el optimismo por la extraordinaria resistencia de Fernandes en Old Trafford. Desde su llegada en enero de 2020, solo se ha perdido seis partidos y casi siempre está disponible.

Aunque esta temporada no ha alcanzado las cotas de récord de la pasada campaña , sigue siendo uno de los mejores jugadores del United: ha participado en seis goles en la Premier League, con cuatro tantos y dos asistencias. Además, llega animado por el doblete que, entre semana, impulsó una remontada europea ante su antiguo club, el Sporting.

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Pochettino busca su primera victoria ante un Brentford confiado

El estado físico de Fernandes es fundamental para Pochettino, que busca su primera victoria tras empatar 2-2 con el Sporting en la Champions League.

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"Estoy muy orgulloso de los jugadores", dijo Pochettino tras el partido. "Fue un partido difícil. Me gustó el equipo con el que jugamos durante 90 minutos, su personalidad y su carácter. Es difícil encontrar un partido en el que te castiguen así en un solo encuentro. Nos castigaron mucho en acciones clave. Hoy demostramos cómo queremos jugar después de apenas una semana trabajando juntos".

El Brentford visita Old Trafford con mucha confianza tras golear 4-0 al Everton el pasado fin de semana, aunque su entrenador, Keith Andrews, admira a su homólogo. "Es alguien a quien conocemos", dijo Andrews. "Estudié bastante a sus equipos durante mi trayectoria como entrenador y lo admiraba mucho. Incluso antes de su equipo del Tottenham, ya estaba el del Southampton".

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Andrews también ha detectado los primeros cambios tácticos pese al poco tiempo de entrenamiento y a la temprana expulsión de Leny Yoro contra el Liverpool . "Se pueden ver rasgos de cómo es como entrenador y de lo que le gustaría inculcar a su nuevo equipo del United", añadió. "Esperamos a un Manchester United muy bien organizado, aunque haya tenido poco margen para trabajar sobre el césped".

Una prueba importante en Old Trafford

El partido del sábado ofrece a Pochettino la oportunidad inmediata de transformar los buenos momentos mostrados ante el Liverpool y el Sporting en su primera victoria frente a un Brentford que llega con confianza. Si Fernandes supera durante la noche su leve malestar, como se espera, su creatividad y el acierto goleador que mostró entre semana serán decisivos en Old Trafford.