Compartir Sigue a GOAL en Google

Michael Carrick ha asegurado que «no le sorprende» seguir en el banquillo del Manchester United pese a que el club atraviesa su peor inicio de temporada liguera en cuatro décadas. La continuidad del exinternacional inglés ha quedado en entredicho esta semana tras la estrepitosa derrota en casa ante el Bournemouth por 0-3.

Anuncios

Sobrevive a la criba de Old Trafford

Carrick parecía tener los días contados tras la humillante derrota del domingo ante el Bournemouth. Ese resultado amplió a ocho partidos una pésima racha sin victorias en todas las competiciones y confirmó el peor inicio liguero del club en 40 años.

Sin embargo, el lunes se celebraron conversaciones de urgencia entre el técnico de 45 años y la directiva del Manchester United. Pese a que se esperaba un cambio de entrenador, la directiva decidió finalmente mantenerlo en el cargo.

Este respaldo llega apenas unos meses después de que Carrick firmara en verano un nuevo contrato de dos años como entrenador permanente. Se había ganado el puesto al lograr la clasificación para la Champions League, tras asumir inicialmente el cargo en enero como sustituto provisional de Ruben Amorim.

Al margen del ruido

Preguntado por su continuidad, el excentrocampista se mostró desafiante. Insistió en que su única prioridad es resolver la crisis actual sobre el terreno de juego, no preocuparse por su puesto.

Anuncios Anuncios

«No, estoy aquí para hacer mi trabajo y trabajar por el equipo», dijo Carrick a los periodistas. «Estoy deseando que mejoremos y que las cosas vayan mejor, así que no me sorprende, no. Después del partido contra el [Bournemouth] dije que no esperaba nada. Estaba centrado en la actuación y en el resultado».

Related Topics

Partido destacado Movistar+ ✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés. ✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora. ✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno. Mensual desde 9,99 € Contrata Movistar+

Sobre el ambiente hostil durante la derrota ante el Bournemouth, añadió: «Era evidente que el ambiente en el estadio era algo distinto al habitual. Estaba pensando en ello y asimilándolo, como les comenté a [los medios] después del partido. Mi mente estaba centrada únicamente en [pensar]: “¿Qué tenemos que hacer para mejorar las cosas?”».

No necesita garantías

Pese a la considerable demora del club en comunicar su continuidad, Carrick aseguró que nunca buscó que la directiva le reafirmara su confianza. Reconoció la enorme presión que conlleva el puesto en Old Trafford, pero restó importancia a las especulaciones externas.

Anuncios

«No necesito garantías de nadie», declaró. «Entiendo perfectamente el puesto, el trabajo, las responsabilidades y todo lo que conlleva. En realidad no presto atención a eso [el ruido externo]; veo las cosas a las que tengo que prestar atención. No lo busco, no ayuda en absoluto».

Carrick cerró sus declaraciones reiterando su compromiso con los aficionados que acuden al estadio: «Me importa lo que piensan los aficionados, lo que se siente en el estadio. Sinceramente, no presto atención a nada más. Sé lo que implica este trabajo».

Anuncios

Una exigente visita a Stamford Bridge

Carrick dirigirá ahora a su equipo, en plena crisis, en Stamford Bridge, donde disputará un trascendental partido de la Premier League contra el Chelsea el sábado.

Dada la pésima racha del Manchester United, la visita al oeste de Londres se presenta como un partido decisivo. El entrenador debe encontrar una solución inmediata para poner fin a estos ocho encuentros sin ganar o quienes toman las decisiones en el club podrían verse obligados a reunirse de nuevo más pronto que tarde.