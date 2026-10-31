Diversos informes de prensa han revelado una sorpresa mayúscula sobre el futuro del neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, tras la abultada derrota que sufrió el equipo ante el Al-Shabab en la Liga Roshn.

El Al-Shabab venció al Al-Ahli por 6-1 en el partido que los enfrentó ayer viernes en el estadio SHG Arena, en la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí «Al-Maidan» señaló que la directiva del Al-Ahli decidió destituir a Pusic de su cargo a causa de esa abultada derrota que sufrió en el clásico menor.

Lo sorprendente es que la decisión de destitución se tomó, de hecho, durante el transcurso del partido y no tras su finalización, según reveló el diario saudí.

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El diario apuntó que la directiva del Al-Ahli ya ha comenzado a buscar el sustituto idóneo para dirigir al equipo durante el próximo periodo, ya que uno de los miembros de la junta directiva planteó la idea de fichar al entrenador argelino Noureddine Benzekri.

El asunto no se quedó en una mera propuesta, ya que «Al-Maidan» reveló que se produjo un contacto real con el entrenador argelino, quien mostró su aprobación inicial a la oferta, a la espera de más contactos durante el próximo periodo.

Esto ocurre en un momento en que el nombre del exentrenador del Al-Shabab se vincula con la dirección de algunos equipos de la Liga Roshn saudí, encabezados por el Abha.

Benzekri no era el único candidato, ya que el mismo diario reveló que se planteó el nombre del portugués Sérgio Conceição, exdirector técnico del Al-Ittihad, para dirigir al Al-Ahli durante el próximo periodo.

No obstante, la directiva del Al-Ahli no se ha movido de forma efectiva en este expediente hasta el momento, ya que no se ha contactado con él de ninguna manera oficial hasta ahora.

Cabe recordar que Pusic asumió el cargo de entrenador del Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, en sustitución del entrenador alemán Matthias Jaissle, y ha dirigido al equipo en 17 partidos desde entonces, en los que ha logrado 11 victorias, frente a 5 derrotas y un único empate.