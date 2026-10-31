Destituido durante el clásico ante Al Shabab: Ben Zekri compite con un entrenador sorpresa por la sucesión de Bosic en el Al Ahly

Informes de prensa han revelado una sorpresa mayúscula sobre el futuro del neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al Ahli saudí, tras la dura derrota que sufrió el equipo ante el Al Shabab en la Roshn Saudi League.

El Al Shabab venció al Al Ahli por 6-1, en el partido que los enfrentó ayer viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Al Maidan" señaló que la directiva del Al Ahli decidió destituir a Pusic de su cargo a causa de esa dura derrota que sufrió en el pequeño clásico.

Sin embargo, lo sorprendente es que la decisión de destitución se tomó, de hecho, durante el transcurso del partido y no tras su finalización, según reveló el diario saudí.

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El periódico indicó que la directiva del Al Ahli ya ha comenzado a buscar al sustituto adecuado para dirigir al equipo durante el próximo periodo, ya que uno de los miembros del consejo de administración planteó la idea de contratar al entrenador argelino Noureddine Benzekri.

El asunto no se quedó en una simple propuesta, ya que "Al Maidan" reveló que se produjo un contacto real con el entrenador argelino, quien mostró su aprobación inicial a la oferta, a la espera de más conversaciones durante el próximo periodo.

Esto ocurre en un momento en el que el nombre del exentrenador del Al Shabab se vincula a la dirección de algunos equipos de la Roshn Saudi League, a la cabeza de ellos el Abha.

Benzekri no era el único candidato, ya que el propio diario reveló que se planteó el nombre del portugués Sérgio Conceição, exdirector técnico del Al Ittihad, para dirigir al Al Ahli durante el próximo periodo.

No obstante, la directiva del Al Ahli no se ha movido de forma efectiva en este expediente hasta el momento, ya que no se ha contactado con él de ninguna manera oficial hasta ahora.

Cabe recordar que Pusic asumió el cargo de entrenador del Al Ahli desde el inicio de la temporada actual, en sustitución del entrenador alemán Matthias Jaissle, y ha dirigido al equipo en 17 partidos desde entonces, en los que ha logrado 11 victorias, frente a 5 derrotas y un único empate.