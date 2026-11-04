Jugar a domicilio contra el Atlético de Madrid es una de las tareas más ingratas del fútbol europeo. Durante casi 30 años, todos los equipos alemanes habían fracasado allí, en mayor o menor medida, de forma estrepitosa. Hasta que un Bayern de Múnich muy castigado en muchos sentidos logró aquel martes de noviembre de 2026 una notable victoria por 2-0 en el Estadio Metropolitano.

Desde la perspectiva del conjunto muniqués, la situación previa difícilmente podía ser peor. En las últimas semanas, las malas noticias de todo tipo habían golpeado al Bayern de Múnich prácticamente sin pausa: la muerte del padre de Joshua Kimmich, el desvanecimiento del entrenador Vincent Kompany y una serie de lesiones que mermó especialmente el ataque. A ello se sumaron los reveses deportivos, como los tropiezos ante el FC Augsburgo y el Viking Stavanger, así como el empate encajado en los últimos minutos del gran duelo de la Bundesliga del sábado contra el Borussia Dortmund.

Y entonces, en Madrid, el equipo del entrenador interino Aaron Dank jugó de repente como si llevara semanas perfectamente compenetrado y llegara con una racha de victorias a sus espaldas. Es decir, un poco como el Bayern de Múnich durante buena parte de la temporada pasada.

Tras acalorados debates, Lennart Karl responde sobre el césped

«Fue sencillamente una actuación de clase mundial», se entusiasmó después el director deportivo Max Eberl. Su equipo lo había hecho «casi todo bien desde el primer hasta el último minuto». El capitán Manuel Neuer, ya recuperado, opinó: «Fue un dominio total desde el primer minuto hasta el 93. Daba igual lo que nos planteara el Atlético: siempre tuvimos una respuesta».

Los muniqueses no entraron en las escaramuzas propias del Atlético, por lo que la afición del Metropolitano, a menudo frenética, ni siquiera llegó a encenderse. Tampoco les desconcertó que el Atlético jugara por momentos con doce hombres, porque su entrenador, Diego Simeone, salía una y otra vez de su zona técnica y se adentraba en el terreno de juego con su habitual efusividad. Ni les inquietó que, pese a dominar con claridad desde el principio, tardaran mucho en generar ocasiones, y mucho más en marcar.

El gol que rompió el empate llegó finalmente en el minuto 54 por medio de Lennart Karl. Precisamente Karl, el jugador del Bayern de Múnich que más debates había suscitado en las últimas semanas. Demasiadas redes sociales, poca humildad y demás. El presidente de honor Uli Hoeneß había anunciado una «conversación seria» con el joven de 18 años. Ahora Karl respondió sobre el césped. La primera gran alegría para el Bayern de Múnich.

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El Bayern de Múnich también puede ganar sin Kane y Olise en su mejor versión

El lateral derecho Konrad Laimer sentenció con el 2-0 en el minuto 74. Eso significó también que las dos grandes estrellas, Harry Kane y Michael Olise, se quedaron sin marcar. Igual que en el 2-2 contra el Dortmund, cuando los goleadores también fueron Laimer y Dayot Upamecano.

Kane acumula ya tres partidos sin marcar. Después de desperdiciar varias ocasiones contra el BVB, el mejor futbolista del mundo no logró convertir ninguno de sus cinco remates en Madrid. Al menos asistió a Laimer en el 2-0. Olise había terminado tocado el partido contra el Dortmund. En Madrid, por tanto, le faltó su explosividad habitual. El francés lo intentó y participó mucho, pero una y otra vez se atascó al regatear, se dio la vuelta o acabó en el suelo.

Por supuesto, ahora cabría preocuparse por el estado de forma de ambos. Pero su extraordinaria calidad y la regularidad que han mostrado en los últimos meses deberían dar motivos para confiar plenamente en que Kane y Olise volverán muy pronto a rendir como de costumbre. Así pues, queda una segunda noticia especialmente positiva: el Bayern de Múnich puede ganar a rivales de primer nivel incluso sin que sus dos grandes estrellas estén en plena forma. Y, por cierto, también sin Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari.

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El Bayern de Múnich vuelve a dejar su portería a cero tras siete partidos

Y, por último, la tercera noticia positiva: después de siete partidos consecutivos en los que había encajado al menos un gol, el Bayern de Múnich volvió a dejar su portería a cero en Madrid. El principal responsable fue el líder de la defensa, Dayot Upamecano, el mejor jugador muniqués en el Metropolitano.

Su compañero en la zaga Jonathan Tah, que había bajado su nivel últimamente, mejoró tras un comienzo difícil y volvió así a meterse en la pelea por el puesto con Min-Jae Kim. Los dos laterales, Laimer y Josip Stanisic, se mostraron muy ofensivos sin descuidar sus tareas defensivas. Por eso, el portero Manuel Neuer prácticamente no tuvo trabajo en su regreso.

Con la victoria, el Bayern de Múnich ascendió, al menos provisionalmente, al octavo puesto de la clasificación, que le permitiría acceder directamente a octavos de final. Tras todos los reveses de las últimas semanas, los muniqueses reafirmaron su condición de uno de los grandes favoritos al título de la Liga de Campeones. Si el Bayern de Múnich regresa al Metropolitano el 5 de junio de 2027 para disputar la final, quizá pueda recordarse esta victoria como el punto de inflexión anímico de la temporada.

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