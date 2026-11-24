Compartir Sigue a GOAL en Google

Sergiño Dest, exjugador del Barcelona, se prepara para medirse de nuevo al Real Madrid en la Liga de Campeones, aunque esta vez con la camiseta del PSV Eindhoven neerlandés, después de admitir que sus recuerdos ante el conjunto blanco no son positivos.

Anuncios

Dest jugó en el Barcelona entre 2020 y 2024, y ahora vuelve a encontrarse frente al Real Madrid, esta vez con la camiseta de su equipo actual, el PSV Eindhoven.

El lateral internacional estadounidense reconoció que no guarda buenos recuerdos de sus enfrentamientos anteriores con el Real Madrid.

«Mis recuerdos de los partidos contra el Real Madrid no son muy positivos. No llegué a jugar en el Santiago Bernabéu por las obras de remodelación. Los partidos contra el Real Madrid son difíciles, y ya tengo experiencia en eso. Cuando juegas contra ellos, tienes que darlo todo», afirmó el defensor nacido en los Países Bajos.

El jugador del PSV Eindhoven, en declaraciones recogidas por la cadena Fox Deportes, habló de su relación actual con sus excompañeros del Barcelona: «No tengo mucho contacto con mis compañeros del Barcelona, aunque a veces hablo con Frenkie de Jong. He jugado en el Barcelona, y siempre quieres ganar al Real Madrid».

Anuncios Anuncios

Sergiño Dest aspira a lograr su primera victoria ante el Real Madrid, aunque admite que la tarea es complicada: «Ganar al Real Madrid será muy difícil, pero todo tiene una primera vez, y mañana será la primera para nosotros, aunque no será fácil».

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Sobre las opciones del PSV Eindhoven de imponerse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, añadió: «El Real Madrid es un club magnífico, pero veamos qué pasa. No podemos saber de antemano lo que ocurrirá. Jugamos bien contra el Liverpool y el Nápoles, y esos dos partidos tampoco fueron fáciles».

Y concluyó: «Veremos cómo salen las cosas, el partido está abierto a cualquier resultado. Tenemos que centrarnos en nuestros objetivos y ponerle las cosas difíciles al Real Madrid».

Anuncios

Un arranque brillante del conjunto blanco

El Real Madrid afronta la quinta jornada de la fase liga con pleno de victorias: suma 12 puntos tras cuatro triunfos y ocupa la segunda posición, por detrás del París Saint-Germain por diferencia de goles.

El equipo español ha marcado 13 goles y ha encajado siete, mientras que el PSV Eindhoven ha sumado cuatro puntos, que lo sitúan en el puesto 24, con tres goles a favor y cuatro en contra.

Anuncios

El conjunto neerlandés comenzó su andadura empatando con el Shakhtar Donetsk, después perdió ante el Leipzig, más tarde venció al Oporto y volvió a tropezar al caer frente al Club Brujas en la cuarta jornada.

El PSV Eindhoven llega al encuentro con la moral alta en el plano doméstico, tras imponerse al Nijmegen por 4-1, un resultado con el que sigue liderando la liga neerlandesa con 29 puntos después de 13 jornadas, en las que ha sumado nueve victorias, dos empates y dos derrotas.

Anuncios

Por su parte, el Real Madrid busca su décima victoria consecutiva en todas las competiciones, después de su último triunfo ante el Celta de Vigo por 2-1, y es segundo en LaLiga con 33 puntos en 13 partidos.

El conjunto blanco presenta un registro perfecto en casa esta temporada, ya que ha ganado todos sus partidos allí, mientras que Kylian Mbappé ha marcado en cada una de las cuatro últimas jornadas europeas.