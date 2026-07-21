Después de una sola temporada... Garnacho, a las puertas de una nueva sorpresa en la Premier League

El Aston Villa ha entrado en negociaciones avanzadas para cerrar el fichaje del extremo internacional argentino Alejandro Garnacho, procedente de las filas del Chelsea durante el actual mercado de fichajes de verano.

Los detalles apuntan a que la operación propuesta contempla la incorporación del jugador en calidad de cedido por una temporada, con una cláusula de compra obligatoria condicionada, aunque los términos del acuerdo aún son susceptibles de modificación y todavía no se ha llegado a un desenlace definitivo, según el diario "The Athletic".

Este movimiento se produce a petición directa del entrenador Unai Emery, uno de los mayores admiradores del potencial del futbolista de 22 años, quien ya intentó incorporarlo el verano pasado antes de su traspaso al Chelsea procedente del Manchester United, y que ahora vuelve a presionar con fuerza para cerrar la operación.

A pesar del interés mostrado por el Roma italiano en hacerse con Garnacho, la dirección del Aston Villa confía en su capacidad, a través del proyecto de Emery, para convencer al jugador de trasladarse al estadio "Villa Park". Estas negociaciones transcurren por una vía completamente separada de la esperada operación de traspaso de Morgan Rogers al Chelsea por 117 millones de libras esterlinas.

El Aston Villa había completado este mes una operación récord con la incorporación de Yohan Manzambi procedente del Friburgo, como sustituto directo de Rogers, para centrar después su atención en reforzar las posiciones de las bandas. Entre las opciones planteadas figuraron tanto Ibrahim Mbaye, del Paris Saint-Germain, como Crysencio Summerville, del West Ham, antes de que la balanza se inclinara por Garnacho.

El extremo argentino obtuvo el permiso del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, para ausentarse del inicio de la concentración de pretemporada del equipo, con el fin de definir su nuevo destino. Garnacho se había incorporado al Chelsea el verano pasado procedente del Manchester United en una operación de 40 millones de libras esterlinas, pero sufrió para hacerse con un puesto de titular en el once del equipo durante la temporada (2025-2026), en la que disputó únicamente 22 partidos en las distintas competiciones (14 de ellos en la Premier League) y marcó ocho goles.

Cabe recordar que el canterano del Atlético de Madrid había marcado 26 goles en 144 partidos con el Manchester United, antes de que sus participaciones disminuyeran bajo la dirección del entrenador Rúben Amorim y abandonara Old Trafford con un final doloroso durante el cual reconoció haber cometido algunos errores. En el plano internacional, Garnacho cuenta con ocho participaciones con la selección absoluta de Argentina, y formó parte de la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial, sin llegar a figurar en la lista definitiva.

Por su parte, Rogers se prepara para firmar un contrato de seis años con opción a ampliarlo un año adicional con el Chelsea. El valor de la operación, de 117 millones de libras esterlinas, es récord en la historia del Chelsea, superando la cifra anterior correspondiente a la incorporación de Enzo Fernández procedente del Benfica por 106 millones de libras esterlinas en 2023.