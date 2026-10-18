Después de Toney: un nuevo golpe sacude al Ahly y Mendy cura las heridas

El Al Ahli saudí recibió un golpe antes de su esperado enfrentamiento contra Al Feiha, después de confirmarse la ausencia de Saleh Abu Al Shamat en el partido previsto para el lunes, correspondiente a la décima jornada de la Roshn League, debido a la lesión que sufrió durante el encuentro ante el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Asia Élite, en un momento en el que el equipo se prepara para recuperar a uno de sus elementos más destacados en la línea defensiva.

El Al Ahli ya había confirmado la ausencia del inglés Ivan Toney en el partido por una lesión en la pelvis, lo que provocó una gran crisis para el cuerpo técnico.

Según lo informado por el diario saudí "Arriyadiyah", Abu Al Shamat comenzó un programa de tratamiento y rehabilitación en la clínica del club, para recuperarse de la lesión en la articulación del hombro que sufrió durante el encuentro ante el Al Wasl en Dubái, en la segunda jornada del torneo continental.

No se ha fijado la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos, ya que el siguiente paso dependerá de su respuesta al tratamiento y de la evolución de su estado durante el programa de rehabilitación.

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La lesión de Abu Al Shamat supone una pérdida añadida para el cuerpo técnico, que busca mantener a punto a sus jugadores antes de los próximos compromisos del equipo, especialmente con un calendario de partidos congestionado y la multiplicidad de competiciones.

El Al Ahli estará pendiente de la evolución del estado del jugador, con la esperanza de recuperarlo rápidamente tras completar las fases de recuperación, sin arriesgar su regreso antes de asegurarse de su puesta a punto física.

En cambio, el Al Ahli recibió noticias positivas respecto al senegalés Édouard Mendy, después de que el portero quedara listo para volver a defender la portería del equipo, tras participar en las dos últimas sesiones de entrenamiento y recibir luz verde del cuerpo médico, según la misma fuente.

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El regreso de Mendy representa un impulso importante para el equipo, dada su experiencia y su papel en el refuerzo de la estabilidad defensiva.

El Al Ahli se prepara para enfrentarse al Al Feiha en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, después de que su partido ante el Al Nassr, en la novena jornada, fuera postergado al 6 de marzo de 2027, y el equipo espera aprovechar el regreso de Mendy para lograr un resultado positivo, pese a la ausencia de Abu Al Shamat, que continúa sometido a tratamiento y rehabilitación.

El Al Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación de la Roshn League con 15 puntos, a siete del líder Al Qadsiah, aunque cuenta con un partido pendiente.

El equipo necesita seguir sumando puntos para recortar la diferencia con los conjuntos de cabeza, mientras el cuerpo técnico espera que el regreso de Mendy contribuya a reforzar el equilibrio del equipo, hasta que Abu Al Shamat recupere su puesta a punto y vuelva a la competición.



