El club Al Hilal recuperó a un nuevo jugador, que había sido víctima del eterno rival Al Ahli, antes de disputar el esperado clásico contra el otro eterno rival, el Al Ittihad.

El Al Hilal recibe a su homólogo Al Ittihad el próximo sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido estrella de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Y a tres días del clásico, el club Al Hilal anunció la recuperación de su defensa Ali Lajami de la lesión que lo mantuvo alejado del equipo durante todo el periodo anterior.

Lajami se lesionó durante la victoria del Al Hilal sobre el Al Ahli por 3-0, a principios del pasado mes de septiembre, en el partido estrella de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, por lo que se ha ausentado del "Líder" desde entonces.

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El Al Hilal señaló, en un comunicado a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que Lajami participó en la primera parte de los entrenamientos colectivos que realizó el equipo este miércoles, de cara al partido del clásico contra el Al Ittihad.

De este modo, el defensa internacional saudí se convierte en el segundo que regresa de una lesión larga en las filas del Al Hilal, tras el lateral francés Theo Hernández, que se lesionó también en ese mismo partido ante el Al Ahli.

El Al Hilal afronta el clásico ante el Al Ittihad en busca de una nueva victoria con la que mantenerse en la cima, ya que lidera la tabla de clasificación con 18 puntos, con una ventaja de un solo punto sobre el "Decano", que ocupa el segundo puesto.