Según ha podido saber, entre otros, el periodista de fichajes Fabrizio Romano, el centrocampista está en la rampa de salida un año después de su llegada. Al parecer, su destino ya estaría encontrado.

El club de la máxima categoría saudí Al Qadsiah habría presentado una oferta de 60 millones de euros por Reijnders. El acuerdo con el ManCity ya se habría alcanzado. Solo faltaría el visto bueno del neerlandés.

Sin embargo, Reijnders aún tendría dudas sobre si dar el paso al país desértico en este momento de su carrera es lo correcto. Al fin y al cabo, el jugador de 28 años está en la mejor edad futbolística. Más aún cuando, según se informa, Nottingham Forest y Galatasaray también habrían dejado constancia de su interés. Por otro lado, en Arabia Saudí Reijnders probablemente sería remunerado de forma mucho más generosa que si se quedara en las islas o se marchara a Turquía.

Manchester City: ¿No era Tijjani Reijnders un titular fijo con Pep Guardiola?

En la temporada recién terminada, Reijnders había tenido minutos con regularidad a las órdenes de Pep Guardiola, aunque no formaba parte de los titulares indiscutibles. Aun así, estuvo sobre el campo en 50 partidos y participó directamente en 15 goles (siete tantos y ocho asistencias). Sin embargo, su sucesor Enzo Maresca dispone de varias alternativas en el centro del campo y en la mediapunta, donde se encuentran las mayores virtudes de Reijnders.

Además del fichaje Elliot Anderson, valorado en 135 millones de euros, Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Phil Foden y Claudio Echeverri también pueden actuar en dichas posiciones. Además, sigue sin estar claro si Rodri, intensamente pretendido por el FC Barcelona, no termina quedándose en el club. Por ahora tampoco se vislumbra un acuerdo en la cifra del traspaso.

Si el campeón del mundo y de Europa español acaba dejando realmente a los Skyblues, el diez veces campeón de la Premier League también podría volver a moverse en el mercado de fichajes. La opción preferida sería Enzo Fernández, a quien Maresca conoce de su etapa juntos en el FC Chelsea. Sin embargo, los Blues habrían fijado una fecha límite para los posibles interesados, entre ellos el ManCity y el Real Madrid. Según TheAthletic, los clubes solo tienen hasta la noche del viernes para poner sobre la mesa el equivalente a 140 millones de euros por el argentino.

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