El nivel mostrado por Argentina en la final del Mundial 2026 provocó grandes reacciones, algunas de las cuales llegaron incluso a plantear teorías de la conspiración para justificar el rendimiento de los compañeros de Lionel Messi.

Las teorías de la conspiración se extendieron entre algunos aficionados argentinos en las redes sociales, en un intento de explicar la derrota de su selección ante España, tras una contundente superioridad de esta última durante los 120 minutos.

Algunos argentinos consideraron que la calma de los jugadores y su falta de entusiasmo frente a España quizás fuera una prueba de que entraron en el partido final atados o afectados por un factor desconocido, en un intento de encontrar una explicación fuera del campo para el pobre rendimiento que ofreció el equipo.

Durante los meses que siguieron al Mundial, Lionel Messi y Emiliano Martínez, entre otros, negaron esas teorías, y hoy habló sobre ellas Alexis Mac Allister.

Mac Allister dijo, según la cadena "TyC" argentina: "Yo pertenezco a una familia futbolera, y sabemos que estas cosas no existen".

Y continuó: "Hoy vivimos en un mundo en el que se puede decir cualquier cosa en las redes sociales sin ningún castigo".

Y añadió el centrocampista del Liverpool: "La gente dice lo que le apetece, y nosotros en nuestro fuero interno sabemos lo que pasó; dimos lo mejor de nosotros, y es una lástima que no ganáramos".

Y agregó: "Nos centramos en lo positivo. Fue una gran decepción porque sentimos que estuvimos cerca, pero España fue mucho mejor y mereció ganar".

Y aseguró que "las cualidades físicas fueron buenas, pero no en lo que respecta al fútbol, y ahí es donde marcaron la diferencia".

Uno de los principales factores detrás de la caída del rendimiento fue el agotamiento mental que siguió a la histórica remontada ante Inglaterra en las semifinales.

Y añadió: "Me sentía bien, con el cansancio general producto de jugar cada tres días y el agotamiento mental: el partido contra Inglaterra fue muy tenso, y el periodo previo fue intenso por la historia y por cómo se vive eso en nuestro país, y quizás eso agotó parte de nuestra energía".