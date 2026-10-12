El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, ejercieron una fuerte presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al reclamar la distribución de más de 2.000 millones de dólares de las reservas financieras de la FIFA entre las federaciones miembro.

Según un informe publicado por el diario "The Times", la UEFA y la Concacaf consideran que la FIFA puede repartir más de 2.000 millones de dólares entre sus federaciones miembro sin necesidad de vender sus derechos comerciales del Mundial.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, propusieron abonar 10 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones nacionales miembro de la FIFA, además de destinar 36 millones de dólares a cada una de las seis confederaciones regionales y 3 millones de dólares a las uniones subregionales.

Según sus cálculos, la FIFA seguiría contando con 2.600 millones de dólares en reservas de efectivo después de esos pagos.

Está previsto que esta propuesta y la evaluación financiera se debatan en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, el 15 de octubre.

Los dirigentes de las confederaciones continentales criticaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por no haber consultado a los miembros del Consejo de la FIFA sobre su plan para crear el proyecto "FIFA Forward", un mecanismo propuesto que busca vender un 20% de los derechos comerciales del Mundial y de otros torneos.

Infantino había prometido anteriormente aportar financiación adicional a las federaciones miembro a condición de que respaldaran su plan.