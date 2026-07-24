Continúan las negociaciones entre el Aston Villa y el Chelsea para cerrar un nuevo fichaje, después de que ambos clubes ya hayan alcanzado un acuerdo por el que los "Villanos" incorporarán a Alejandro Garnacho a préstamo con opción de compra obligatoria, un paso que se produjo tras la venta por parte del Aston Villa de su jugador Morgan Rogers en una operación récord valorada en 117 millones de libras esterlinas.

Según el diario británico "Daily Mail", el Aston Villa estudia la posibilidad de incorporar al delantero senegalés Nicolas Jackson, que llegó a las filas del Chelsea en 2023 y no logró asentarse en el equipo, por lo que fue cedido al Bayern Múnich la temporada pasada, aunque el gigante bávaro rechazó comprarlo de forma definitiva.

La estructura de estas operaciones constituye un elemento decisivo para ambos clubes, dada la necesidad de cumplir con la normativa de la Unión Europea de Fútbol "UEFA" relativa al ratio del coste de la plantilla, además de los acuerdos de conciliación financiera correspondientes a 2025. Se espera que la operación de salida de Rogers por 117 millones de libras reporte al Aston Villa unos beneficios contables netos superiores a los 80 millones de libras, tras descontar el porcentaje de venta del Middlesbrough y el valor contable restante de su contrato de traspaso original en 2024.

Por el contrario, la venta directa de Garnacho del Chelsea al Aston Villa como parte de la misma transacción económica habría llevado a la "UEFA" a clasificar la operación como un "intercambio", lo que reduciría los beneficios contables registrados por ambos equipos.

E incluso si la operación de Garnacho se completara en el plazo límite de fichajes del 1 de septiembre, dicho margen temporal seguiría siendo inferior al periodo establecido de 45 días, lo que dificulta el argumento de que ambas operaciones no están vinculadas entre sí ante los comités financieros.

Y a pesar de que recurrir a la opción del préstamo con obligación de compra también podría clasificarse como parte de un intercambio, dado que el acuerdo de compra se produjo dentro del periodo de 45 días desde la venta de Rogers, las condiciones incluidas otorgan al Aston Villa una mayor flexibilidad para controlar la fecha de cierre definitivo de la operación, lo que le concede un margen de maniobra más amplio con los auditores financieros de la Unión Europea.

Jackson no se incorporó a la expedición del Chelsea con destino a Australia para disputar la pretemporada, debido a que se encontraba disfrutando de sus vacaciones tras su reciente participación en el Mundial. El delantero senegalés ya había trabajado con Unai Emery, entrenador del Aston Villa, cuando este último era técnico del Villarreal español.