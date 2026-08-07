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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Después de Fabinho, Doumbia y Al-Ghamdi: una nueva baja en el centro del campo amenaza la temporada del Al-Ittihad

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League - Clasificacion
F. Al-Ghamdi
H. Al Ghamdi
Fabinho
M. Doumbia
1ª División
Neom SC
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí
Brasil
Mali

Una nueva crisis inquieta a los "Tigres"

El club Al-Ittihad se ha visto amenazado con perder a un nuevo jugador en el centro del campo durante la nueva temporada futbolística, después del trío formado por el brasileño Fabinho, el maliense Mamadou Doumbia y el saudí Hamed Al-Ghamdi.

El Al-Ittihad sufre una grave crisis en el centro del campo, tras la marcha de Fabinho, la lesión de Doumbia desde el final de la temporada pasada, además de la lesión de ligamento cruzado que sufrió Al-Ghamdi durante la concentración de preparación.

El diario saudí "Al-Riyadiah" reveló que existe la posibilidad de perder a un nuevo jugador en el centro del campo, se trata de Faisal Al-Ghamdi.

El diario explicó que el club Neom solicitó al Al-Ittihad hacerse con los servicios de su jugador Faisal Al-Ghamdi a modo de cesión hasta el final de la próxima temporada.

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ITT

En caso de que el Al-Ittihad acepte la oferta, el equipo sufrirá enormemente en el centro del campo, ya que el nuevo fichaje senegalés Dion Lopy se encontrará solo, ante una serie de ausencias entre lesiones y marchas.

Faisal Al-Ghamdi había tenido algunas oportunidades de participación durante la temporada pasada, especialmente bajo la dirección del entrenador portugués Sérgio Conceição, algo que estaba llamado a aumentar en la próxima temporada.

Cabe recordar que el Al-Ittihad comenzará la nueva temporada el próximo martes, cuando se enfrente al Al-Jazira emiratí, en la ronda previa clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

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