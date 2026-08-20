Según ha podido saber el portal fussballtransfers, el campeón récord de Turquía también ha puesto sus ojos en Bilal El Khannouss.

El internacional marroquí había perdido su puesto de titular en la segunda vuelta con los suabos la pasada temporada, después de una sólida primera mitad del curso, y posteriormente solo había tenido apariciones esporádicas bajo las órdenes del técnico Sebastian Hoeneß.

Al propio El Khannouss eso no le habría gustado en absoluto. Ya a principios de julio, kicker informó de que el atacante de 22 años sentía frustración e impaciencia por su situación actual en el ganador de la DFB-Pokal de 2025 y quería tener claramente más minutos de juego.

Mientras que el marroquí podría imaginarse en principio un traspaso, el VfB Stuttgart se muestra poco dispuesto a negociar en este punto. Los suabos no tendrían intención de dejar salir a El Khannouss después de solo un año; únicamente una oferta extraordinariamente alta, en el rango medio de las decenas de millones, podría cambiar algo al respecto.

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¿Quiere Galatasaray fichar también a Ermedin Demirovic, del VfB Stuttgart?

Como precio de salida por El Khannouss, el VfB pidió en el pasado unos orgullosos 65 millones, pero la oferta de Galatasaray, según la información de fussballtransfers, estaría muy por debajo. El jugador de 22 años se incorporó a los suabos el verano pasado inicialmente en calidad de cedido procedente del Leicester City, antes de que a finales de mayo se ejecutara la opción de compra por valor de 18 millones de euros.

En su primera temporada en el VfB disputó 41 partidos oficiales entre todas las competiciones, en los que marcó nueve goles y dio siete asistencias. Su contrato en Stuttgart sigue vigente hasta 2030 y, al parecer, no existe una cláusula de rescisión.

Anteriormente se había filtrado que Galatasaray también estaba pendiente del delantero del Stuttgart Demirovic. También en este caso los turcos ya habrían presentado una oferta de 15 millones de euros, pero el VfB la habría rechazado de inmediato.

Los de Stuttgart pagaron hace solo dos años 23 millones de euros por Demirovic para arrebatárselo al FC Augsburg. Desde entonces, su valor de mercado difícilmente habrá bajado, al fin y al cabo firmó 15 goles y cinco asistencias en solo 37 partidos la pasada temporada.