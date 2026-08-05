El verdugo del Al-Hilal está cerca de regresar a la liga saudí durante el actual mercado de fichajes veraniego, tan solo dos años después de marcharse de ella, y todo por culpa del club egipcio Zamalek.

El nombre del entrenador serbio Vuk Rasovic se vinculó al banquillo del Zamalek durante la próxima temporada, como sustituto de Moatamed Gamal, antes de que el conjunto blanco se echara atrás y decidiera mantener a su técnico egipcio.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Rasovic ya ha cerrado por completo la posibilidad de dirigir al Zamalek la próxima temporada, y ha comenzado a estudiar las demás ofertas que ha recibido para elegir la mejor de ellas.

El periódico precisó que el entrenador serbio está dudando entre dos ofertas, una de la Roshn Saudi League y otra de la liga catarí, y que definirá su situación de forma definitiva en las próximas horas.

Al mismo tiempo, Rasovic rechazó algunas otras ofertas saudíes, alegando la falta de claridad en los planes deportivos de dichos clubes y que no le concedían las competencias técnicas que necesita.

Rasovic no es un desconocido en la liga saudí, ya que dirigió al Al-Faisaly en la temporada 2017-2018 y, posteriormente, vivió su experiencia más destacada con el Al-Feiha entre los años 2021 y 2024.

El mayor logro del entrenador serbio en Arabia Saudí fue la conquista de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas en 2022, tras vencer al Al-Hilal en la tanda de penaltis de la final, después de igualar en el tiempo reglamentario con un resultado de 1-1.

Tras el final de su etapa con el Al-Feiha, Rasovic regresó a trabajar en la liga emiratí, en la que ya había dirigido a los clubes Al-Dhafra y Al-Wahda, pero esta vez con el Kalba, donde permaneció hasta el pasado febrero.