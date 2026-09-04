El AZ ha arrancado la temporada de forma fenomenal con la conquista de la Johan Cruijff Schaal y doce puntos en sus primeros cuatro partidos de la Eredivisie. No sorprendió demasiado que Leeroy Echteld fuera nombrado este jueves por ESPN entrenador del mes de agosto. El técnico de Ámsterdam, de 57 años, quiere más y afirma abiertamente que va con todo a por el título de liga.

Tras el triunfo por 0-4 ante el PSV en la lucha por la Johan Cruijff Schaal, en la Eredivisie cayeron de forma consecutiva el ADO Den Haag (2-0), el FC Utrecht (1-4), el Fortuna Sittard (0-2) y el Go Ahead Eagles (5-2). De este modo, el AZ es el único equipo de la Eredivisie esta temporada que hasta ahora no ha dejado escapar ningún punto.

«Sí, mira, lo que quieres es seguir ahí el mayor tiempo posible. Si ahora estás arriba, también quieres acabar arriba, claro», cuenta Echteld, a quien el entrevistador Kenneth Perez le hace entonces la pregunta explícita de si el campeonato es el objetivo. «Eso creo. Me parecería bonito que pudiéramos volvernos cada vez más estables. Que puedas demostrarlo en cada partido».

«Los partidos que tienes que ganar, simplemente tienes que ganarlos», prosigue Echteld. «Si llego al punto de conseguir eso con ellos y ellos también empiezan a creer en ello, y no solo que yo crea en ello como un loco, sino que todos me sigan, entonces simplemente tenemos una buena plantilla para llegar lo más lejos posible».

«Y si lo consigues, y sigues ahí en la fase final, porque de eso se trata, entonces no sabes cómo puede terminar, ¿eh? Si sigues ahí cuando falten unos siete u ocho partidos para el final, entonces todos los partidos pasarán a ser finales. Sería bonito».

«También tienes que poder decirlo en algún momento. No voy a decir: “no lo voy a hacer porque estamos primeros”. Eso no va con mi carácter. Eso sí, todos tenemos que pensar así. Esta mañana también se lo dije a mi cuerpo técnico, que no es algo que vaya a darse por sí solo».

«Pero sí que intentas añadir un poco más en todos los aspectos, para reforzar aún más la sensación de que es posible. Si miro a mi alrededor en la Eredivisie y miro nuestra plantilla, pienso: “Sí, vale. ¡Que vengan!” Seguro que alguna vez nos llevaremos un par de golpes, bueno, perfecto».

«También tendremos que soportar cosas, también perfecto. Pero con una plantilla así, en algún momento tienes que ir a por el campeonato, sí», concluye Echteld. El AZ se enfrentará el domingo en Frisia al sc Heerenveen, club en el que Echteld jugó durante cinco años, entre 1992 y 1997, tras su traspaso desde el HFC Haarlem.

En la pelea por el título de liga, el AZ tendrá que medirse normalmente con el trío tradicional de cabeza: PSV, Ajax y Feyenoord. El director técnico del Feyenoord, Dévy Rigaux, sí rebajó algo las expectativas al subrayar que nunca ha dicho públicamente que vaya a por el campeonato. «Pero sí tengo mucha confianza en el equipo que tenemos».