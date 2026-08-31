El Al-Hilal y el Al-Ahli se enfrentan en el clásico la noche del martes, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, en medio de una historia con tintes históricos que sitúa al «Líder» ante la oportunidad de poner fin a una de las rachas más incómodas de sus enfrentamientos contra el Al-Ahli, tras años en los que no ha logrado vencerlo en el tiempo reglamentario.

La última victoria del Al-Hilal sobre el Al-Ahli lejos de los penaltis se remonta al 5 de octubre de 2024, cuando el «Líder» resolvió el enfrentamiento con un resultado de 2-1 en la Roshn Saudi League. Desde esa fecha, el Al-Ahli se ha convertido en un rival muy complicado para el conjunto azul, y ha conseguido privarle de la victoria durante 5 enfrentamientos consecutivos.

Durante esa serie, el Al-Ahli logró vencer al Al-Hilal en dos ocasiones, mientras que 3 partidos terminaron en empate, entre ellos el enfrentamiento de semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas la temporada pasada, que el «Líder» resolvió en la tanda de penaltis, lo que significa que la victoria no llegó para el Al-Hilal durante el tiempo efectivo del partido.

El Al-Ahli, la bestia negra del Al-Hilal: los recuerdos de Asia duelen al Líder

El sufrimiento del Al-Hilal ante el Al-Ahli no se limitó a las competiciones locales, sino que se extendió al continente asiático, cuando el Al-Ahli logró derribar al «Líder» con un resultado de 3-1 en las semifinales de la AFC Champions League Elite durante la temporada 2024-2025, en una de las derrotas más duras que sufrió el Al-Hilal en aquel periodo.

Este resultado en concreto otorgó al Al-Ahli una gran ventaja psicológica en sus últimos enfrentamientos ante el Al-Hilal, y confirmó que el conjunto occidental no teme medirse al «Líder» por muy fuerte que sea su plantilla o por muy grande que sea la presión que rodee el partido.

Pero el clásico esta vez llega en circunstancias completamente diferentes; el Al-Hilal afronta el partido con una oportunidad histórica de poner fin a la racha, mientras que el Al-Ahli llega al encuentro sufriendo una serie de cambios y golpes que han afectado a su estabilidad durante el último periodo.

El Al-Hilal, ante la oportunidad de aprovechar el desplome del Al-Ahli

La marcha de varios de los elementos más destacados del Al-Ahli durante el último periodo aumenta la dificultad de la situación del club, encabezados por el argelino Riyad Mahrez y el marfileño Franck Kessié, además de la salida del entrenador Matthias Jaissle, cambios que obligaron al equipo a entrar en una fase de reconstrucción técnica en una fecha temprana de la temporada.

Lee también: miles de millones y juego limpio financiero: la sorpresa de Benzema y el ataque dorado comprometen al Al-Hilal

Y los golpes no se detuvieron en los límites de los cambios en la plantilla y el cuerpo técnico, ya que el Al-Ahli encajó una dura derrota en la última jornada ante el Al-Khaleej con un resultado de 3-1, en un partido que reveló numerosos interrogantes sobre el estado técnico del equipo, y elevó el nivel de presión justo antes del enfrentamiento ante el Al-Hilal.

Y aquí aparece la oportunidad del Al-Hilal; el «Líder» no se enfrenta solamente al Al-Ahli que conoció en los enfrentamientos anteriores, sino que se enfrenta a un equipo que atraviesa una fase de transición y busca estabilidad e identidad, lo que podría dar al Al-Hilal ventaja si logra ejercer una presión temprana y aprovechar los espacios y los errores que se han manifestado en el último periodo.

Pero afrontar el clásico de esta manera también entraña peligro, porque el Al-Ahli sabe muy bien cómo jugar ante el Al-Hilal, y ya lo ha derribado en más de una ocasión cuando el «Líder» estaba en su mejor momento. Por ello, apostar únicamente por las crisis del rival puede ser una trampa, sobre todo porque los partidos de la cumbre muchas veces imponen una lógica distinta a los cálculos previos del enfrentamiento.

696 días esperan la palabra del Al-Hilal

Y contabilizando el periodo desde la última victoria del Al-Hilal sobre el Al-Ahli en el tiempo efectivo, el «Líder» afronta el enfrentamiento del martes ante la oportunidad de poner fin a una racha que ha durado 696 días, y de reescribir la historia del clásico de nuevo.

La victoria esta vez no significará únicamente conseguir 3 puntos en un partido aplazado, sino que dará al Al-Hilal un enorme impulso psicológico ante un rival que le ha causado mucha frustración durante los dos últimos años, y enviará además un mensaje al resto de competidores de que el «Líder» es capaz de derribar incluso a los equipos que más han obstaculizado su camino recientemente.

Por el contrario, el Al-Ahli es consciente de que las circunstancias que le rodean pueden convertirlo en el bando menos favorito sobre el papel, pero eso precisamente puede darle un aliciente adicional para responder y recuperar la confianza ante un rival de la talla del Al-Hilal.

Por ello, el clásico del martes va más allá de la lucha por los puntos; el Al-Hilal quiere librarse de una racha que dura 696 días, y el Al-Ahli quiere demostrar que sus crisis actuales no significan su caída ante su rival histórico. ¿Aprovechará el «Líder» los desastres del Al-Ahli y romperá la serie, o continuará el Al-Ahli desempeñando el papel de la bestia negra que se niega a desaparecer?