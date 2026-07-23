El club Al-Shabab abrió sus fichajes durante el actual mercado de traspasos veraniego con la incorporación de un exjugador del Al-Ittihad.

El Al-Shabab anunció, a través de su cuenta oficial en "X", el fichaje de Awad Al-Nashri, exmediocampista del Al-Ittihad, en un traspaso libre tras la finalización de su contrato con los "Tigres".

El club de la capital explicó que el jugador saudí se unirá a las filas del equipo con un contrato que se extiende por dos temporadas y finaliza en 2028, con la posibilidad de prolongarlo una temporada adicional.

Awad Al-Nashri fue el cuarto en abandonar el Al-Ittihad durante el actual mercado de traspasos veraniego, después del delantero colombiano Ricardo Carballo, el mediocampista brasileño Fabinho y el extremo saudí Abdulaziz Al-Bishi.

El futbolista de 24 años se marchó de forma gratuita, tras no renovar su contrato, que expiró al término de la temporada pasada, después de 6 años que pasó con el Al-Ittihad, desde su primer ascenso al primer equipo en 2020.

Al-Nashri se convirtió en el primer fichaje que el Al-Shabab cierra de manera oficial durante el actual mercado de traspasos veraniego, bajo la dirección de su nuevo entrenador alemán Thomas Letsch, después de asumir el cargo en sustitución del argelino Noureddine Ben Zekri.

Awad Al-Nashri busca recuperar la oportunidad de jugar como titular a través del Al-Shabab, con el fin de regresar a la selección saudí, con la que participó en la Copa del Golfo Arábigo 2023.

Cabe recordar que el mediocampista saudí disputó 80 partidos con el primer equipo del Al-Ittihad durante las últimas seis temporadas, en las que no logró marcar ni asistir en ningún gol.