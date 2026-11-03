¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Después de 575 días: el Barcelona logra una victoria largamente esperada en la Champions League

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
España
Inglaterra

El Barça pone fin a una racha negativa a costa del Aston Villa

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El Barcelona puso fin a una racha negativa de 18 partidos consecutivos sin dejar su portería a cero en la Liga de Campeones de Europa, tras imponerse por un contundente 3-0 al Aston Villa, este martes por la noche, en la cuarta jornada de la fase de liga.

Según las estadísticas de "Mister Chip", el conjunto catalán venció con la portería a cero por primera vez desde su triunfo por 4-0 ante el Borussia Dortmund el 9 de abril de 2025, es decir, hace 575 días.

El Barcelona puso fin a la racha más larga de este tipo para un club español en la historia de las participaciones europeas.

La cosa no quedó ahí, ya que el Barcelona reforzó su registro excepcional ante los clubes ingleses en su estadio, tras elevar a 46 el número de enfrentamientos frente a ellos, en los que solo ha sufrido dos derrotas.

Próximos partidos
MUN

MUN

Premier League

08 nov 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

Primera División

08 nov 2026

BAR

BAR

Lo llamativo es que ambas derrotas llegaron frente al Liverpool, con lo que el conjunto catalán confirma la dificultad de la tarea de los clubes ingleses cuando lo visitan en las competiciones europeas.

Según las estadísticas de la red "Squawka", el Barcelona no ha caído ante los clubes ingleses en su estadio en los últimos 16 partidos, con 11 victorias y 5 empates.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google