Después de 24 años: un título excepcional devuelve al Barcelona a los recuerdos del siglo pasado

El Barcelona se prepara para vivir una experiencia excepcional durante su pretemporada de cara al nuevo curso 2026-2027, cuando participe en un torneo triangular por primera vez en 24 años, en un evento que trae a la memoria una de las etapas más destacadas en la historia de la preparación del conjunto catalán antes del inicio de las temporadas.

La ciudad italiana de Údine acoge el sábado la primera edición de la Copa Friuli Venecia Julia, con la participación del Barcelona, el Udinese italiano y el Nottingham Forest inglés, en un torneo que se disputa bajo un formato diferente al de los partidos amistosos tradicionales.

El torneo incluye dos partidos de 45 minutos cada uno, en los que el Barcelona se enfrenta al Nottingham Forest y al Udinese de manera consecutiva, en un formato que el conjunto catalán no disputa desde hace más de dos décadas.

Y pese al declive de este tipo de torneos en los últimos años, el Barcelona posee un largo historial con los torneos triangulares, que representaban una parte fundamental del programa de preparación veraniega durante décadas pasadas.

La última participación se remonta al año 2002

La última aparición del Barcelona en un torneo triangular fue durante la pretemporada del curso 2002-2003, cuando participó en un torneo celebrado en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam junto al Ajax y el Parma italiano.

Los partidos se disputaron entonces bajo un formato diferente, ya que cada encuentro se extendía a 90 minutos y se jugaban en días separados, según informó la página oficial del Barcelona.

El equipo del entrenador neerlandés Louis van Gaal comenzó su andadura con una victoria sobre el Parma por 4-2, y el partido fue testigo del brillo del entonces recién llegado Juan Román Riquelme, que marcó dos goles.

Y dos días después, el Barcelona cayó ante el Ajax, que entonces estaba liderado por la joven estrella Rafael van der Vaart.

Un torneo en homenaje a Urruti y una tradición veraniega

Un año antes, concretamente en junio de 2001, el Barcelona organizó un torneo triangular especial en homenaje al fallecido portero Francisco Javier González Urrutikoetxea, conocido como "Urruti".

El club invitó al Espanyol y a la Real Sociedad a participar en el torneo, que se disputó en el estadio "Mini Estadi", el campo que acogía los partidos del filial del Barcelona.

El torneo se compuso de tres partidos, de 30 minutos cada uno, entre los tres equipos. Y el Barcelona logró coronarse campeón tras empatar con la Real Sociedad y después vencer al Espanyol por un gol a cero en un derbi amistoso.

La década de los noventa fue testigo de una amplia expansión de los torneos triangulares, ya que eran un medio preferido por los clubes europeos para prepararse de cara a la nueva temporada.

Y durante el periodo comprendido entre 1990 y 2000, el Barcelona participó en siete torneos triangulares, disputados en distintas ciudades: Oviedo, Marbella, Tenerife, Salamanca, Florencia, Ámsterdam y Barcelona, todos ellos dentro del programa de preparación de la temporada.

Los inicios se remontan al año 1947

La primera participación del Barcelona en un torneo triangular se remonta a junio de 1947, cuando tomó parte en un torneo celebrado en la ciudad de Palma de Mallorca.

El estadio "Es Fortí", feudo del Real Mallorca por aquel entonces, acogió las competiciones del torneo, después de haber sido inaugurado en 1945, y siguió siendo el estadio oficial del club hasta 1999.

El Barcelona conquistó el título del torneo tras vencer al Mallorca por 3-0 en el primer partido, y después arrasar al Atlético de Madrid por 6-0 en el segundo.

El torneo fue testigo del brillo del delantero Manuel Badenes, que encabezó la lista de goleadores tras marcar seis goles en solo dos partidos, para conducir al Barcelona a su primer título en los torneos triangulares.