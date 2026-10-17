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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Después de 22 partidos: el Chelsea mata dos pájaros de un tiro ante el Everton

Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
Inglaterra

¿Comenzará el Chelsea una racha positiva?

El Chelsea mató dos pájaros de un tiro este sábado por la noche, tras la valiosa victoria que logró en el campo del Everton por 2-0, en la novena jornada de la Premier League.

El portugués Pedro Neto marcó los dos goles del Chelsea, el primero a los 43 segundos del inicio de la segunda parte, antes de añadir el segundo en el minuto 90, para darle a su equipo tres puntos a domicilio y colocarlo en el cuarto puesto de la clasificación.

Chelsea: portería a cero después de 22 partidos

Además de infligirle al Everton su primera derrota de la presente temporada, lo más importante para el equipo del entrenador Xabi Alonso es que la victoria llegó dejando la portería a cero en la Premier League por primera vez desde el pasado mes de enero, poniendo fin a una racha de 22 partidos consecutivos en la liga en los que su meta recibió al menos un gol, según los datos de Squawka.

La última vez que el Chelsea había mantenido su portería a cero en la liga fue el 17 de enero, cuando venció al Brentford por 2-0.

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