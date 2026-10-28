La estrella del Al-Hilal se llevó un premio excepcional del partido del clásico ante su rival tradicional, el Al-Ittihad, 18 días después de su conclusión.

El Al-Hilal había vencido al Al-Ittihad por 3-2, en el partido que los enfrentó el pasado 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena, en la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Y 18 días después del final del partido, la liga Roshn anunció este miércoles la victoria del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al-Hilal, del premio al mejor gol de la octava jornada, por su tanto ante el Al-Ittihad.

Summerville marcó el tercer gol del Al-Hilal en el minuto 64 del partido, tras un regate a dos jugadores del Al-Ittihad, antes de un disparo destacado desde dentro del área.

Y pese a que el partido se disputó hace 18 días, el anuncio de los premios de la jornada se retrasó hasta hoy, a la espera de la disputa del partido aplazado que enfrentó a los equipos del Abha y el Al-Faisaly, ayer martes.

Cabe recordar que el Al-Hilal lidera actualmente la tabla de clasificación de la liga saudí con 27 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre el Al-Nassr y el Al-Qadsiah, segundo y tercer clasificados respectivamente, con el equipo oriental disputando un partido adicional.