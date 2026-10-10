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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Después de 13 años: los extranjeros del Al Hilal escriben una nueva historia en el clásico

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
G. Martinelli
O. Watkins
C. Summerville
Arabia Saudí
Brasil
Inglaterra
Países Bajos

"El Zaeem" logró una difícil victoria

Los extranjeros del Al-Hilal escribieron una nueva página de la historia en el Clásico ante su eterno rival, el Al-Ittihad, en la Roshn Saudi League, casi 13 años completos después.

El Al-Hilal venció a su rival Al-Ittihad por 3-2, en el partido que enfrentó a ambos este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Los goles del Al-Hilal los anotaron el extremo brasileño Gabriel Martinelli en el minuto 11, el delantero inglés Ollie Watkins en el minuto 30 y el extremo neerlandés Crysencio Summerville en el minuto 64.

Según la red de estadísticas Opta, es la primera vez que tres jugadores extranjeros distintos marcan para el Al-Hilal en un Clásico contra el Al-Ittihad en la Roshn Saudi League desde hace casi 13 años completos.

La primera y última vez que ocurrió algo así fue en septiembre de 2013, cuando el Al-Hilal venció al Al-Ittihad por 5-2, en el marco de la competición de la liga saudí de la temporada 2013-2014.

En aquella ocasión, el francés Adel Hermach y el surcoreano Cho Sung-hwan marcaron un gol cada uno para el Al-Hilal, mientras que el brasileño Thiago Neves anotó dos tantos.

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al-Hilal a 21 puntos, con los que ocupa el liderato de la clasificación de la liga saudí, con una ventaja de dos puntos sobre el Al-Qadsiah y el Al-Nassr, mientras que el Al-Ittihad se quedó estancado en 17 puntos, en el cuarto puesto.

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