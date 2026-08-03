Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo y campeón del Mundial con la selección de España, fue objeto de una avalancha de insultos y amenazas a través de las redes sociales, debido a sus posturas sobre varios asuntos políticos y humanitarios, entre los que destaca su solidaridad con Palestina, además de su silencio ante la reciente crisis migratoria en la ciudad de Ceuta.

Según el diario Mundo Deportivo, el jugador reveló, a través de sus cuentas oficiales, un mensaje ofensivo que recibió de una persona, que incluía expresiones duras, en el que se decía: "Miserable, rata, deberían haberte matado", acusándolo de no defender a España ante lo que describió como la "invasión" de la ciudad de Ceuta.

El autor del mensaje añadió que Borja celebró hace unos días con la camiseta de la selección de España tras la consagración en el Mundial, pero no comentó nada sobre los sucesos de Ceuta y se limitó, según el mensaje, a publicar un clip mientras jugaba al "Mario Kart".

El delantero español no entró en polémica con el autor del mensaje, sino que lo publicó a través de sus cuentas y lo comentó de forma escueta diciendo: "Y así todo el día, cada día", en alusión a que sufre constantemente este tipo de agresiones.

Según el diario, el jugador sufre de forma reiterada ataques por su implicación en varios asuntos sociales y humanitarios.

El jugador es una de las voces más destacadas que ha expresado su solidaridad con los palestinos durante la guerra en Gaza, y ya anteriormente generó polémica durante la final del Mundial 2026, después de limitarse a un frío apretón de manos protocolario al presidente estadounidense Donald Trump durante la ceremonia de coronación, algo que muchos interpretaron como una prolongación de sus posturas políticas.

El mensaje ofensivo llegó en esta ocasión en el contexto de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad de Ceuta, tras la llegada de un gran número de inmigrantes desde Marruecos, donde el remitente del mensaje lo acusó de selectividad, considerando al parecer que habla de asuntos como Palestina, mientras guarda silencio ante otra cuestión.

Borja no respondió a esas acusaciones y se limitó a mostrar la magnitud de los mensajes ofensivos que recibe a diario, sin comentar su contenido.

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