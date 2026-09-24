La selección de Francia inicia su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA mañana viernes por la noche, cuando visite a Turquía en una prueba difícil, que será la primera para Zinedine Zidane al frente de la dirección técnica de "les Bleus".

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y una de las armas más destacadas en las que confía Zidane, estará bajo los focos en este enfrentamiento, especialmente ante la posibilidad de que regrese a su posición preferida en la banda izquierda.

El delantero del Real Madrid tiene una gran importancia en los planes de la selección, pero podría verse obligado a realizar un mayor esfuerzo a nivel defensivo, en un momento en que aumentan las presiones a su alrededor tras declarar con claridad su ambición de competir por el Balón de Oro.

Antes del debut de Zidane, Christophe Dugarry, exestrella de la selección de Francia, envió un mensaje directo a Mbappé, exigiéndole que eleve su nivel y trabaje para llevar al equipo a conquistar títulos, y no conformarse con marcar goles.

Dugarry dijo en declaraciones a la cadena "RMC": "Mbappé se verá obligado a despertar. Él marca goles, y no hay ningún problema con eso, pero ya no gana títulos".

Y añadió: "Con el Real Madrid, ya no gana. Y con la selección de Francia, tampoco gana ya. Y en algún momento, se verá obligado a ganar títulos".

Continuó: "Zidane tendrá el mismo discurso con Mbappé: ¿quieres que ganemos, o solo quieres marcar tus goles y presumir? En algún momento, ese será el tema".

Dugarry concluyó sus palabras con un mensaje contundente: "Han pasado años y no ganamos nada".

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