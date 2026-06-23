«Despertaron a la bestia después de enterrarla viva»... ¿Cómo respondió Cristiano a los escépticos desde la puerta de Uzbekistán?

Un reportaje periodístico destacó la actuación de Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, en el partido contra Uzbekistán disputado este martes en la segunda jornada del Mundial.

Ronaldo marcó un doblete en la victoria por 5-0 que acerca a su selección a la segunda fase.

El diario «Marca» resume así lo más destacado del encuentro:

Una goleada 5-0 que vale doble para Portugal, que había arrancado el Mundial por debajo de su nivel. La afición enloqueció con los cánticos de «Siuuuu» dedicados a la estrella del partido: Cristiano Ronaldo.

Con un legado inigualable, aún aprende a manejar la presión. Marcó nada más pitido inicial y no dudó en anotar el segundo.

¿Quién duda de un jugador que se acerca a los mil goles? Aunque la incertidumbre lo aceche, él responde con más goles.

«Despertad a la bestia, Ronaldo».

Llevaban una semana enterrándolo en vida: susurros en el vestuario, cuentas pendientes y el hecho de que otras estrellas —Haaland, Mbappé, Vinicius o Messi— ya habían marcado, mientras él seguía seco y el reloj corría.

A los grandes se les exigen altos estándares hasta el último día, y a este hombre, que a sus 41 años conserva una ferocidad indomable, se le pedía justificar su permanencia en el campo.

Nadie tiene que enseñarle a Cristiano a lidiar con la presión: le bastaron seis minutos para callar las expectativas.

Como siempre, en su lugar favorito. Es su juego. Y no fue un gol cualquiera, sino el que lo convirtió en el único jugador que ha marcado en seis ediciones del Mundial. Detrás de él, en la lista de los goleadores de mayor edad del torneo, solo queda la sombra de Roger Milla.

Nuno Mendes también brilla

Ya no sorprenden las habilidades de Nuno Mendes: un gigante que recorre la banda sin fin y aparece en ambas áreas con energía inagotable. Karimov, que tuvo la mala suerte de marcar su banda, terminó la primera parte sin que el balón le tocara.

Que un lateral sea una estrella brilla contra la naturaleza de la posición, pero Nuno lo es de verdad. Lo demostró en el minuto 17 del Mundial, de la forma más clara.

Se pitó una falta al borde del área y todo el estadio sabía quién la lanzaría. Las cámaras buscaban a Cristiano, concentrado en su ritual previo al tiro libre.

Mientras el ‘7’ preparaba su ritual, el zurdo apareció por detrás y soltó un disparo fulminante desde el borde del área que todos vieron pasar como una flecha y se convirtió en el segundo gol.

La madurez de João Félix

Quedó claro que João Félix ha madurado en Arabia Saudí... Roberto Martínez lo incluyó en el once tras el partido contra la República Democrática del Congo, y se notó: aportó técnica, creó espacios, organizó el juego y participó en el autogol de Uzbekistán.

En el campo de Houston mostró personalidad, la misma que a veces le perjudicó en el Atlético de Madrid, donde su talento convivía con un gesto serio.

Por otro lado, el nuevo fichaje del Real Madrid, Bernardo Silva, debutó con discreción y comenzó en el banquillo; entró en el 76 como cuarto cambio. Bernardo sigue siendo un gran fichaje, pero este Mundial ha rebajado las expectativas depositadas en él.